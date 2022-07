Video : घोड़े पर बैठकर खाना डिलीवर करने पहुंचा डिलीवरी ब्वॉय, पब्लिक बोली- कॉस्ट कटिंग

Food Delivery on Horse : सोशल मीडिया पर एक से बढ़कर एक वीडियो रोज़ाना वायरल होते रहते हैं. इनमें से कुछ वीडियो देखकर हम आगे बढ़ जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं, जो हमें रुकने पर मजबूर कर देते हैं. इस वक्त एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया (Swiggy Delivery Boy Viral ) पर छाया हुआ है, जिसमें एक डिलीवरी ब्वॉय मोटर साइकिल या साइकिल से नहीं, बल्कि घोड़े पर चढ़कर फूड डिलीवरी करने के लिए जा रहा है.

वायरल हो रहे वीडियो (Viral Video Of Delivey Boy) में डिलीवरी ब्वॉय कंधे पर बैग टांगकर घोड़े पर सवार है और खाना डिलीवर करने के लिए ले जा रहा है. कुछ सेकेंड के इस क्लिप ने लोगों को हैरान कर रखा है. लोग इस वीडियो को देखकर तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं क्योंकि इससे पहले किसी ने घोड़े पर चढ़कर डिलीवरी के लिए किसी को भी जाते नहीं देखा था.

घोड़े पर चढ़कर पहुंचा ऑर्डर देने

यूट्यूब पर वायरल हो रहे वीडियो को अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी शेयर किया गया है. वायरल हो रहे वीडियो में बारिश के दौरान गाड़ियों के बीच में एक सफेद रंग का घोड़ा भी सड़क पर जा रहा है, जिस पर बैठे शख्स की पीठ पर पार्सल बैग टांगे हुए एक शख्स बैठा है. कुछ सेकेंड के इस क्लिप को देखकर लोग हैरान हो रहे हैं. महज 5 सेकेंड के इस क्लिप पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. वहीं ट्विटर पर भी इस वीडियो की एक तस्वीर वायरल हुई है, जिस पर लोग मज़ेदार कमेंट कर रहे हैं.

लोगों ने दिए मजेदार कमेंट

यूट्यूब पर इस वीडियो को Just a vibe नाम के चैनल से 2 जुलाई को शेयर किया गया था, जिसे अब तक 31 हज़ार से ज्यादा लोग देख चुके हैं और इस पर कमेंट्स करते हुए डिलीवरी ब्वॉय के काम के लिए समर्पण की तारीफ की है. एक यूज़र ने इस पर कमेंट करते हुए लिखा है – ये शाही डिलीवरी है. ट्विटर पर भी लोगों ने इस पर एक से बढ़कर एक मज़ेदार कमेंट किए हैं.

Nice cost cutting,

No fuel needed, can ride on the footpaths, not need to be stopped at the signals and no vehicle theft threats.

— Bharadwaj (@i_am_bharadwaj1) July 3, 2022