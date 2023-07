नौकरी छोड़ना किसी के लिए भी आसान नहीं होता. आपको कोई अच्‍छा ऑफर मिल गया हो तो भले थोड़ा सुकून हो, लेकिन जब भी आप इस्‍तीफा देते हैं तो बहुत सारी चीजें दिमाग में चलती रहती हैं. ज्‍यादातर लोगों के लिए यह इंटरटेनमेंट का विषय तो बिल्‍कुल नहीं. कई बार स्थिति नियंत्रण के बाहर हो जाती है. काम करना कठिन हो जाता है तो लोगों को त्‍यागपत्र देना ही पड़ता है. लेकिन क्‍या कोई ऐसा रेजिग्नेशन लेटर (Resignation letter) लिख सकता है, जिसे पढ़कर मजा आए? हंसी छूट जाए? जी हां, ट्विटर पर एक ऐसा ही रेजिग्नेशन लेटर वायरल हो रहा है, जिसे पढ़ने के बाद आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे.

स्विगी इंस्टामार्ट (Swiggy Instamart) के ट्विटर हैंडल से एक पोस्‍ट शेयर की गई है. लिखा है, पेपर पर सिंपल रेजिग्नेशन लेटर लिखने की बजाय कुछ नया करें. दरअसल, उन्‍होंने रेजिग्नेशन लेटर को डेली लाइफ में यूज होने वाली चीजों और इंस्टमार्ट पर उपलब्ध कई तरह के स्नैक आइटम से तैयार किया है. इसने हर किसी को हंसने पर मजबूर कर दिया. आप भी इंस्‍टामार्ट की यह क्रिएटिव‍िटी देखेंगे तो चक‍ित रह जाएंगे.

how to quit your job using Instamart 🚶‍♀️ pic.twitter.com/CyhSDyvWaq

— Swiggy Instamart (@SwiggyInstamart) July 24, 2023