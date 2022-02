विशाल शार्क के जबड़े में जा फंसा एक तैराक, दो हिस्सों में बांटकर उसे खा गई ‘Shark’

शार्क पानी में रहने वाला एक विशाल जीव है. अमूमन शांत रहने वाले ये जीव असल में एक आक्रामक विशाल मछली है. अगर कोई इसकी जद में आ जाए तो उसका बचना मुश्किल है. समंदर की गहराई में रहने वाली ये खतरनाक मझली जब सतह पर आती है तो किसी मौत लिख जाती है.

ऑस्ट्रेलिया की सिडनी की खाड़ी (Sydney Bay in Australia) में बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है. विशाल शार्क (Huge shark) ने एक तैराक क उस वक्त अपना निवाल बना लिया जब वो समंदर के बीच तैर रहा था. विशाल सफेद शार्क के आक्रामक तेवर देखकर लोग सिहर उठे. ऐसे किसी खतरे से बेफिक्र वो तैराक सिडनी की खाड़ी में तैरते हुए थोड़ा आगे निकल गया लेकिन उसे क्या पता था कि वो इतना आगे जा चुका था जहां से अब कभी वापस नहीं आ पाएगा.

शार्क ने जबड़े में पकड़कर तैराक को चीर डाला

हमले के दौरान मौजूद लोंगों के मुताबिक करीब 15 फीट विशाल सफेद शार्क ने तैराक पर हमला किया था (Swimmer was attacked by giant white shark). उसने अपने पैने जबड़े से उसके शरीर को चीरकर दो हिस्सों में बांट दिया फिर उसके कुछ हिस्सों को काट खाया. वहां मौजूद एक मछुआरे ने अपनी आंखों के सामने हुई दिलदहला देने वाली घटना सुनाई तो सभी सिहर उठे. मछुआरे के मुताबिक उसने तैराक को खाते हुए शार्क को देखा था. जब उसने उसके शरीर को चीरा तो कुछ आवाज़ आई पलटकर देखने पर खतरनाक मंज़र सामने था, समंदर का पानी खून से लाल हो गया था. शार्क के मुंह में तैराक के शरीर के टुकड़े थे.

1963 के बाद पहली बार घटी ऐसी भयावह घटना

शार्क के घातक हमले की भयावह घटना इसके पहले 1963 में घटी थी. उसे बाद दशकों बाद शार्क ने ऐसा कातिलाना हमला किया है. ये घटना ऐसे स्थान पर अंजाम दी गई जो वीरान नहीं थी. लोगों से भरे रहने वाले तट के करीब हुए हमले को दूर से देखने वाले भी अब तक शॉक में हैं. जब तक लोग कुछ समझ पाते एक झटके में शार्क उस तैराक को निगल गया. अपनी भूख शांत करने के बाद विशाल सफेद शार्क वहां से गहराईयों में चला गया. हमले के बाद से उस शार्क का कहीं पता नहीं चल रहा (Following the attack, the creature left the scene and has not been seen since). न्यू साउथ वेल्स पुलिस (New South Wales Police) के मुताबिक मरीन एरिया कमांड और सर्फ लाइफ सेविंग एनएसडब्ल्यू की मदद से मृत तैराक की तलाश की गई. मगर शार्क ने उसकी हालत इतनी बुरी कर दी थी कि उसका बचना नामुमकिन ही था.

