T20 World Cup: फ्लाइट पर पायलट ने पैसेंजर को हाथ से लिखकर भेजा मैच का स्कोर, वायरल हो रहा है पोस्ट

T20 World Cup: इन दिनों हर तरफ टी-20 वर्ल्ड कप की हलचल है. खास कर पाकिस्तान के खिलाफ धमाकेदार जीत के बाद टीम इंडिया ने खिताब के लिए दावेदारी ठोक दी है. ज़ाहिर है कोई भी भारत के मैच को मिस करना नहीं चाहता. लेकिन इस बार का वर्ल्ड कर ऑस्ट्रेलिया में हो रहा हैं, ऐसे में ज्यादातर मैच दोपहर में ही खेले जा रहे हैं. लिहाजा कई बार लोग मैच के दौरान ऑफिस में फंस जाते हैं. लेकिन इसके बावजूद लोग हर हाल में मैच को फॉलो करते हैं. इतना ही नहीं फ्लाइट में भी एक शख्स ने स्कोर पूछ डाला. इसके बाद जो हुआ वो आपको खुश कर देगा.

दरअसल रविवार को भारत और साउथ अफ्रीका का मैच खेला जा रहा था. इसी दौरान एक फैन ने इंडिगो की उस फ्लाइट के पायलट से स्कोर अपडेट मांगा, जिसमें वो सफर कर रहा था. इसके बाद पायलट ने कागज पर स्कोर लिख कर भेजा. इस फैन ने पायलट द्वारा भेजे गए इस स्कोर की एक तस्वीर पोस्ट की है. ट्वीट से पता चलता है कि तस्वीर को विमान में क्लिक किया गया है.

India lost today but ⁦@IndiGo6E⁩ won my heart. Pilot sent a note mid air when requested for score update.#momentsthatmatter pic.twitter.com/XngFXko63T

— Vikram Garga (@vikramgarga) October 30, 2022