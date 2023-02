घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे? आपका एक जवाब बता देगा दिमाग का हाल, ज़रूर ट्राई कीजिए ये पहेली!

BRAIN TEST VIDEO: कहते हैं ना, आंखों का देखा हुआ हमेशा सच नहीं होता है. हमारा दिमाग ही है, जो नज़रों से लेकर हमारे विचारों तक को कंट्रोल करता है. हमारे शरीर में जो कुछ भी होता है उसके लिए दिमाग ज़िम्मेदार होता है. आप समझ भी नहीं पाते हैं कि आपके दिमाग का कौन सा हिस्सा ज्यादा एक्टिव होता है. हालांकि कुछ पजल्स ज़रूर ये बता देती हैं कि इंसान का दिमाग किस तरह से वर्क करता है. एक ऐसी ही पहेली आज हम आपके लिए लेकर आए हैं.

यूं तो इंटरनेट (Internet Puzzles) पर लोग काफी कुछ देखते हैं, लेकिन टाइमपास के लिए कई बार कुछ ऐसी पहेलियां (Mind Games) सामने आ जाती हैं, जिसमें आप घंटों उलझे (Find an object) रहते हैं, फिर भी इसका जवाब (Mind boggling puzzles) नहीं ढूंढ पाते. घोड़े की चाल (Horse Run Puzzle) का ऐसा ही वीडियो वाकई दिमाग को झन्ना (Mind boggling puzzles) देने वाला है. पहले वीडियो (Viral Video Puzzle) देखकर आपको लगेगा कि घोड़ा आगे जा रहा है, फिर गौर से देखने पर ये घोड़ा (Horse Run Puzzle) आपको पीछे जाता हुआ दिखेगा.

घोड़े की चाल पर दिमाग हुआ बेहाल

वायरल हो रहा वीडियो ट्विटर पर @ViralPosts5 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. उन्होंने इस वीडियो (Horse Run Puzzle)के साथ शेयर किए गए कैप्शन में लिखा है – आप कौन से हैं? अगर ये आपको आगे जाता हुआ दिख रहा है, तो आप लेफ्ट ब्रेन पर्सन हैं और अगर ये पीछे जाता हुआ दिख रहा है तो आप राइट ब्रेन पर्सन हैं. ज़रा ध्यान से देखकर बताइए आपके दिमाग का कौन सा हिस्सा ज्यादा एक्टिव है.

