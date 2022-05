छात्रों को 'केकशास्त्र' पढ़ाते हैं प्रोफेसर, मीठी सी डिश पर लिखकर लाते हैं मुश्किल थ्योरी !

बच्चों को पढ़ाने का हर टीचर का अपना तरीका (Unique Teaching Method) होता है. कुछ लोग प्रैक्टिकल टीचिंग में भरोसा करते हैं, तो कुछ लोग थ्योरी में. तमिलनाडु के एक प्रोफेसर इस वक्त सोशल मीडिया (Viral On Social Media) पर सुर्खियों में हैं क्योंकि उनका स्टूडेंट्स को पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग है. उनकी क्रिएटिव टीचिंग (Tamil Nadu Professor Creative Teaching) के किस्से ट्विटर पर वायरल हो चुके हैं. दरअसल ये प्रोफेसर छात्रों को अर्थशास्त्र पढ़ाने के लिए केक (Economics Lession on Cake) का अनोखे तरीके से इस्तेमाल करते हैं.

प्रोफेसर का नाम रामगोपाल (Professor Ramgopal) है और वो तमिलनाडु की अन्नामलाई यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र पढ़ाते हैं. यूं तो उनके ज्ञान और अनुभव के बारे में सब जानते हैं, लेकिन उनकी क्रिएटिव टीचिंग के बारे में सिर्फ उनके छात्र ही जानते थे. अब उनका केक से अर्थशास्त्र पढ़ाने के अजीबोगरीब तरीका सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया है. लोग ये देखकर हैरान हैं कि वे बच्चों को पढ़ाने के लिए किस तरह की मेहनत और रचनात्मक तरीके दिखाते हैं.

केक पर अर्थशास्त्र का पाठ

वायरल हो रहे पिक्चर्स में केक पर प्रोफेसर रामगोपाल के पढ़ाए गए अर्थशास्त्र के पाठ को देखा जा सकता है. एक केक पर उन्होंने यूनियन बजट से जुड़े हुए बार ग्राफ बना रखे हैं, जबकि एक अन्य केक पर रेसेशनरी गैप के ग्राफिक्स बने हुए हैं. एक ट्वीट में लिखा गया है – तमिलनाडु में एक छोटे शहर के प्रोफेसर ने मुझे केक पर बनी हुई ये पिक्चर शेयर की और बताया कि वे इसे बजट को लेकर अपनी प्रैक्टिकल क्लास में इस्तेमाल करने जा रहे हैं. इतना ही नहीं, आगे लिखा गया है कि वे देश की अर्थशास्त्रीय कम्युनिटी में अपने तर्क, तीक्ष्ण दिमाग और ईमेल्स के लिए जाने जाते हैं.

A prof from a small town in Tamil Nadu sent me this picture of a cake that he was going to share with his students for their economics ‘practical’ class on the budget.

It made my day!

And I thought I should do a short #thread on him (1/n) pic.twitter.com/FkuozbFmbD

— Pramit Bhattacharya (@pramit_b) May 11, 2022