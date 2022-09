मोज़े में हो गया था छेद, सिलने के बजाय शख्स ने छिपाने के लिए बनवा लिया परमानेंट टैटू !

Man Inks Tattoo to Cover Hole in Socks: दुनिया में वाकई भांति-भांति के लोग हैं. इनमें से कुछ लोगों के आइडिया तो हमें बेहतरीन लगते हैं तो कुछ लोग ऐसी सोच के साथ आते हैं कि आप खुद ये सोचने लगेंगे कि आखिर क्यों इन्हें ये विचार आया. एक ऐसा ही अजीबोगरीब आइडिया रूस के एक टिकटॉकर को आया और उसने इससे जुड़ा हुआ एक वीडियो सोशल मीडिया (Viral Video On Social Media) पर शेयर कर दिया. आप भी उसका दिमाग देखने के बाद उसे क्रिएटिव कम और बेवकूफ ज्यादा कहेंगे.

रूस के एक टिकटॉकर @handpoke_tattoo ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए एक फट गए मोज़े को लोगों की नज़र में आने से बचाने के लिए अजीबोगरीब तरीका अपनाया. इस आइडिया से लोग कुछ खास इम्प्रेस नहीं दिखाई दिए और उन्हें उसे नए मोज़े लेने की सलाह दे डाली. जो प्रॉब्लम चुटकियों में सुलझ सकती थी, उसे इस शख्स ने बड़ा बना दिया.

मोज़े में हुआ छेद तो बनना लिया टैटू

इस अजीबोगरीब वीडियो में @handpoke_tattoo नाम से टिकटॉक अकाउंट चलाने वाले टैटू आर्टिस्ट ने फटे हुए मोज़े के छेद को छिपाने का परमानेंट आइडिया दिया है. उसने पैर के एक हिस्से पर काले रंग की इंक से पैच का टैटू बना दिया. वीडियो में उसे फटा मोज़ा पहनकर उस छेद को मार्क करते और फिर इसे काले रंग से भरते हुए देखा जा सकता है. जब वो दोबारा मोज़ा पहनता है तो कहीं भी छेद दिखाई नहीं देता है क्योंकि वो इंक के साथ ब्लेंड हो चुका होता है.

लोगों ने कहा – नया खरीद लो भाई

टिकटॉक पर इस वीडियो को 5 मिलियन यानि 50 लाख से भी ज्यादा लोग देख चुके हैं और उन्होंने टैटू आर्टिस्ट का ये कारनामा देखने के बाद अपना सिर पीट लिया. ज्यादातर लोगों ने उसकी इस हरकत को मूर्खता करार दिया और कहा इससे बेहतर होता कि वो नए मोज़े खरीद लेता या फिर इसे सिलने की कोशिश करता. एक यूज़र ने लिखा – कोई एक साथ इतना मूर्ख और स्मार्ट कैसे हो सकता है? कुछ दिनों पहले एक ऐसी ही महिला की कहानी वायरल हुई थी, जिसने अपने चेहरे पर टैटू से परमानेंट फ्रेकल्स बनवा लिए थे.

Tags: Funny story, Viral news, Weird news