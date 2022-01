10 साल में गोरी से नीली बन गई महिला, सिर्फ 1 हिस्से पर नहीं गुदवाया टैटू

बदन पर टैटू की भरमार के पहले अमेरिका के कनेक्टिकट (Connecticut, US) की रहने वाली ब्रियाना टॉड (Briana Todd) खुद के बारे में क्या सोचती थी, उनकी ज़िंदगी कैसी थी और उनके आज के लुक से वो कितनी अलग थी? यही बता रही हैं मॉडल ब्रियाना टॉड. उन्होंने 10 साल पहले की अपनी तस्वीर के साथ आज की तस्वीर पोस्ट की है. पुरानी तस्वीर में वो ब्लैक हूडी और पर्पर कैप पहनकर बेहद सिम्पल लेकिन मासूम नज़र आ रही हैं.

10 साल पहले उनके बदन पर एक भी टैटू नहीं था. वहीं आज उनके बदन पर शायद ही ऐसा कोई हिस्सा हो जहां स्याही की छाप न पड़ी हो. हालांकी 10 साल बाद टैटू भरे लुक में भी वो बेहद गॉर्जियस लग रही हैं. वजह है उनका चेहरा जिसे स्याही ने अब तक अपने रंग में नहीं रंगा. लिहाज़ा चेहरे की खूबसूरती बरकरार है.

टैटू को समर्पित कर दिए 10 साल

ब्रियाना बताती हैं कि उन्होंने पिछले 10 साल अपने शरीर पर टैटू बनवाने में पूरी तरह इंवेस्ट कर दिए. आपको बता दें इंस्टाग्राम पर इस अमेरिकन मॉडल के 534,000 फालोअर्स हैं. जहां 10 year challenge के तौर पर ब्रियाना ने पुरानी तस्वीरों के साथ आज की तस्वीरें भी शेयर की हैं यहां उनका ट्रांसफॉर्मेशन साफ दिख रहा है. उनकी इंक्ड बॉडी लुक को फालोअर्स बेहद पसंद कर रहे हैं. ब्रियाना अकेली ऐसी मॉडल नहीं है की जिन्होंने फुल बॉडी टैटू करवा रखा है. कई तो ऐसी हैं जिन्होंने बदन के साथ-साथ चेहरे को भी स्याह बना दिया है, इनमें टेक्सास की रहने वाली 26 साल की सारा सब्बाथ (Sarah Sabbath, 26, from Texas, US), और ऑस्ट्रेलिया की टैटू मॉडल अंबर ल्यूक (Amber Luke, from Australia) का नाम सबसे उपर आता है जिन्होंने शरीर के 98 फीसदी हिस्से पर टैटू कराया है. इस सनक के चलते इन दोनों मॉडल्स ने आंखों में भी टैटू प्रयोग किया और दोनों को अपनी आंखों की रोशनी से भी हाथ धोना पड़ा था.

सौ.इंस्टाग्राम/fallenmoon13: 10 इयर चैलेंज में पुरानी फोटो के साथ नई फोटो

पुरानी परंपरा से फैशन स्टेटमेंट तक का सफर

पहले टैटू बनवाना एक परंपरा हुआ करती थी. फिर भी शरीर में सुइयों को चुभोकर आकृति या नाम लिखने वाली इस विधा को लोग क्रूर परंपरा मानते थे. कई जगह इसका विरोध भी होता था, लेकिन आज यही क्रूर परंपरा फैशन ट्रेंड बन गई है. पहले हाथों पर कहीं एक छोटा निशान या किसी का नाम गुदवा लेना ही आज का टैटू ट्रेंड और स्टाइल स्टेटमेंट बन गया है. न जाने ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने टैटू के नाम पर पूरी देह न्योछावर कर रखी है. पैर से लेकर सिर तक सिर्फ टैटू ही टैटू. कई मॉडल्स ऐसी है जिसकी पहचान ही उनके टैटू की वजह से होने लगी है.

