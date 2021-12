चुड़ैल बनकर रहती थी लड़की, जब ढंग से तैयार हुई तो फटी रह गईं देखने वालों की आंखें !

किसी शख्स को एक तरह से आपको देखने की आदत पड़ जाए तो उसका लुक बदलना (Make Up Transformation ) किसी झटके से कम नहीं होता. अमेरिका के मिनिसोटा (Minnesota, US) में रहने वाली लड़की हमेशा ही गोथ लुक (Goth Look) यानि अशिष्ट और काले-अजीबोगरीब मेकअप (Weird Make Up) के साथ दुनिया के सामने रहती थी. एक दिन उसने जब अपना लुक बदलकर सामान्य लड़कियों की तरह किया, तो देखने वाले दंग (Woman Makeover Stunned People) रह गए.

जॉर्डन बोवी ( Jordan Bovee) नाम की इस लड़की का जन्म एक रूढ़िवाई ईसाई परिवार में हुआ था. उसके घर में महिलाएं काफी खूबसूरत हैं, लेकिन खुद जॉर्डन बचपन से ही अजीबोगरीब गोथ लुक में रहती थी. उसे कभी भी किसी ने एक नॉर्मल लुक में नहीं देखा. चूंकि उसकी मां और बहन काफी सुंदर हैं, ऐसे में जॉर्डन भी अच्छी दिखती हैं, लेकिन किसी ने भी उनकी खूबसूरती कभी देखी नहीं थी.

जब सामान्य लुक में आईं तो उड़े लोगों के होश

Daily Star की रिपोर्ट के मुताबिक 27 साल की जॉर्डन ने अपना लुक बदलने के लिए एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट की मदद ली. उन्होंने मेकअप के ज़रिये अपने सभी टैटू अच्छी तरह ढक दिए. उन्हें देखकर लग ही नहीं रहा था कि उनके शरीर पर कभी कोई टैटू था. इसके बाद जॉर्डन ने सुंदर ही सिल्वर ड्रेस पहनी, जो ग्लिटर्स वाली पार्टी ड्रेस थी. उनके हेयरस्टाइल को भी सामान्य लड़कियों की तरह बनाया गया. इसके बाद जब जॉर्डन अपने ही घरवालों के सामने गईं तो वे उन्हें पहचान नहीं पाए. वे इस लुक में अपनी मां और बहन से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थीं.

नए लुक में जॉर्डन अपनी मां और बहन से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थीं. Credit- Instagram/jordanbovee)

खुद को ही नहीं पहचान पाई लड़की

जॉर्डन का कहना है कि अपना लुक देखकर खुद उन्हें भी यकीन नहीं हुआ. वे कहती हैं कि अपना बदला हुआ लुक देखकर वे खुद भी चकित रह गईं. जॉर्डन बताती हैं कि वे बिल्कुल अलग लग रही थीं. चूंकि वे बचपन से ही अजीब लुक में रहा करती थीं, ऐसे में उन्हें अपने फीचर्स भी अच्छी तरह याद नहीं रह गए थे. जॉर्डन के मंगेतर मैट लिंडनर भी उन्हें देखकर यकीन नहीं कर पाए कि ये वही लड़की है. अब जॉर्डन अपने इस नए लुक में रहना चाहती हैं.