आपने तमाम प्रशंसक देखे होंगे, लेकिन यकीन मान‍िए इसके जैसा नहीं. यह इतना बड़ा फैन है कि जिन ‘आंखों’ से उसने अपने फेवरेट स्‍टार और मशहूर पॉप गाय‍िका टेलर स्विफ्ट को देखा था, उसे ही बेच रहा है. प्‍यार दिखाने के लिए उसने ऑनलाइन पोर्टल पर इसकी बोली लगाई है. इसे लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है.

दरअसल, बीते दिनों इस शख्‍स के शहर में टेलर स्‍व‍िफ्ट का कार्यक्रम था. वर्षों से यह उनका शो देखना चाहता था. उसकी यादें सहेजकर रखना चाहता था. इसके लिए उसने एक नई तरकीब निकाली. जो कांटेक्‍ट लेंस पहनकर यह शो में पहुंचा था, ऑनलाइन पोर्टल पर डिपोप पर उसकी बोली लगा दी. कुछ लोगों ने यूज किए कांटेक्‍ट लेंस देखे तो हैरान रह गए. बोली कोई 100-200 डॉलर की नहीं थी, 10000 डॉलर की थी. यह देखकर लोग चुटकी लेने लगे.

A Taylor Swift fan is selling contacts that have “seen Taylor Swift’s eras tour” for $10,000. pic.twitter.com/R4XF3Hr7o1

— Pop Tingz (@ThePopTingz) May 10, 2023