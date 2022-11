इस शहर में मिलती है शराब वाली चाय, दीवाने हुए लोग; देखें वायरल वीडियो

Old Monk Tea: आपने मसाला चाय पी होगी. आपने आइस टी का भी मज़ा लिया होगा. लेकिन क्या आपने कभी शराब वाली चाय ट्राई की है. जी हैं शराब वाली चाय सही सुना आपने….इस चाय को नाम दिया गया है ओल्ड मोंक टी. और इस चाय का स्वाद चखने के लिए आपको गोवा जाना होगा है. एक ऐसा शहर जो सुंदर समुद्र तटों, फैंसी रेस्तरां और उचित मूल्य वाली वाली शराब के लिए सबसे पसंदीदा छुट्टी मनाने का डेस्टिनेशन है. गोवा के कैंडोलिम में सिंक्वेरिम बीच पर चाय और ओल्ड मॉन्क रम का एक अजीब मिश्रण बेचा जा रहा है. हां, आपने उसे सही पढ़ा है. यहां सड़क किनारे इस मिश्रण को बनाने का एक वीडियो अब ट्विटर पर वायरल हो रहा है.

वीडियो में सड़क किनारे एक दुकानदार ओल्ड मॉन्क रम से चाय बनाता है. वो मिट्टी के बर्तन को गर्म करके चिमटे से बाहर निकालता है और फिर बोतल से कुछ ओल्ड मॉन्क रम इसमें डालता है. फिर इस मिश्रण में चाय डाली जाती है. एक बार ये तैयार हो जाने के बाद, वो इसे कुल्हड़ में डालकर परोसता है. कहा जा रहा है कि ये वीडियो कैंडोलिम में सिंक्वेरिम बीच पर बनाया गया है. पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, ‘गोवा में ओल्ड मॉन्क टी.’

कुछ ही समय में ये वीडियो वायरल हो गया और इसे कई लाइक और कमेंट्स मिले हैं. रेसिपी को शेयर करते हुए एक यूजर ने लिखा, ‘यह शानदार है! दरअसल, गर्म कॉफी में आधा चम्मच ओल्ड मॉन्क एक बेहतरीन रेसिपी है.’ एक अन्य यूजर ने लिखा, “ये स्वादिष्ट लग रहा है”.

