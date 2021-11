Viral : गणित की क्लास में टीचर सुनाने लगा शादी के मंत्र, लोग बोले- 'गलत करियर में आ गया'

बचपन से लेकर कॉलेज तक, पढ़ाई के दौरान आपका पाला तरह-तरह के टीचर्स (Unique Way of Teaching) से पड़ा होगा. उनके पढ़ाने का तरीका (Funny Teaching Method) भी अलग-अलग रहा होगा. कुछ टीचर्स ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ाते हैं तो कुछ टीचर्स ऐसे एक्सपेरिमेंट (Mathematics Teacher Video) करते हैं, जिसे देखकर हंसी आ जाए. एक ऐसा ही वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर धुआंधार वायरल (Teacher Chanting Mantra in Class) हो रहा है, जिसमें टीचर अपने ही अंदाज़ में गणित पढ़ा रहा है.

वीडियो में टीचर बच्चों को मैथ्य के इक्वेशन (Viral Teacher Video) और फॉर्मूले पढ़ाने के लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग तरीका अपना रहे हैं. वे ऐसे पढ़ा रहे हैं, मानो किसी शादी के समारोह में मंडप में पंडित जी बैठे हों और मंत्रोच्चार कर रहे हों. लोग इस वीडियो के देखकर एक से बढ़कर एक दिलचस्प रिएक्शन दे रहे हैं. इस वीडियो के देखकर आप भी अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे.

बच्चों को भी आ रहा है भरपूर मज़ा

वायरल हो रहा वीडियो किसी कोचिंग क्लास का है. यहां टीचर बच्चों को गणित जैसा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट बड़े मस्ती-मज़े से पढ़ा रहे हैं. वे व्हाइट बोर्ड पर उन्हें मैथ्स के तमाम फॉर्मूले लिखकर बता रहे हैं. उनका बोलने का अंदाज़ किसी शादी के पंडित जैसा है और गणित के सूत्रों को वो मंत्रों में पिरोकर पेश कर रहे हैं. क्लास में बैठे बच्चे भी बड़े मज़े से अपने टीचर की सारी बात सुन रहे हैं. उन्हें क्लास में बीच-बीच में स्वाहा कहने में भी पूरा मज़ा आ रहा है.

सोशल मीडिया पर छाया वीडियो

इस वीडियो को Instagram पर kota_the.dream.city नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. इस अब तक हज़ारों लोग पसंद कर चुके हैं और लाखों लोगों ने इसे देखा है. लोग मास्टर साहब के इस अंदाज़ पर हंस-हंसकर लोट पोट हुए जा रहे हैं. वीडियो देखकर लोगों का कहना है कि – ये पंडित बनना चाहते थे, लेकिन घरवालों के प्रेशर में टीचर बन गए. एक यूज़र ने लिखा है कि मास्टर साहब शाम को पंडित जी वाला काम भी करते होंगे. वैसे आप इस टीचिंग पर क्या कहेंगे?

