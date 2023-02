इन दिनों सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं. एक दिन पहले 12वीं के स्‍टूडेंट्स ने अंग्रेजी की परीक्षा दी. उससे पहले ट्विटर पर उन्‍हें प्रोत्‍साह‍ित करने वाले संदेशों की बाढ़ आ गई. तमाम लोगों ने तरह-तरह के पोस्‍ट किए और छात्रों को शुभकामनाएं दीं. इसी बीच एक टीचर का टेक्‍स्‍ट मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. यह मैसेज टीचर ने अपने स्‍टूडेंट को परीक्षा से पहले व्‍हाट्सएप पर भेजा था. इसमें उन्‍होंने एक खास अंदाज में अपने स्‍टूडेंट्स को विश किया.

ट्विटर यूजर सुमेधा ने टेक्स्ट का स्क्रीनशॉट शेयर किया. उन्होंने लिखा, सोचा कि 12वीं कक्षा के सभी छात्रों को वह टेक्स्ट जरूर पढ़ना चाहिए जो मेरी अंग्रेजी मैम ने हमें भेजा है. इसल‍िए मैंने इसे शेयर किया. तस्वीर में दिखाया गया है कि कैसे शिक्षक ने इस वर्ष के सीबीएसई पाठ्यक्रम में निर्धारित अंग्रेजी की कुछ किताबों के नाम का उपयोग करते हुए एक उत्साहजनक संदेश छात्र-छात्राओं को भेजा.

thought everyone in 12th standard should read a text my english ma’am sent us pic.twitter.com/AMYCYP2rr0

