क्लासरूम में मोबाइल चला रही थी लड़की, नज़र पड़ते ही टीचर ने छीना फ़ोन, तो गुस्साई छात्रा ने उठाया खौफनाक कदम

आजकल के छात्र छात्राएं या फिर बच्चे पहले की तरह मासूम नहीं रहे. ना हीं उनमें बड़ों का सम्मान और लिहाज रह गया है. कई बार ऐसी तस्वीरें और घटनाएं देखने को मिल ही जाती है, जहाँ गलती पर टोकने या सही बात सीखाना लड़के लड़कियों को अच्छा नहीं लगता. वो तो ऐसे लोगों से खार खाये बैठते हैं, जो उनको नसीहत देकर सुधरना सिखाते हैं. कई बार बच्चे अपना आपा भी खो बैठते हैं. सोशल मीडिया पर एक स्कूल का ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जहाँ क्लास में मोबाइल चलाती लड़की का फ़ोन टीचर ने छीना तो देखिए उस लड़की ने क्या किया.

ट्विटर अकाउंट @OnlyBangersEth पर शेयर वीडियो में एक स्कूल का वीडियो में एक छात्रा ने अपने टीचर के चेहरे पर पेपर स्प्रे डाल दिया. दरअसल लड़की क्लास रूम में मोबाइल चला रही थी, जिसे देखते हुए टीचर ने फ़ोन छीन लिया. इसी से बौखलाई छात्रा ने ये अजीब कदम उठाया. मामाला अमेरिका का है.

फ़ोन छीने जाने से बौखला गई छात्रा

वीडियो में क्लास रूम में बाकी साथियों के बीच बैठकर मोबाइल यूज़ करती लड़की को देखते है टीचर ने उसका फोन छीन लिया और क्लासरुम से बाहर चला गया. लेकिन छात्रा बिना डरे टीचर के पीछे पीछे क्लास के बाहर चली गईं और उनसे बार बार अपना फ़ोन वापस मांगती रही. लेकिन फ़ोन वापस मांगते हुए लड़की बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं थी. बल्कि वो तो बड़े हनक और रौब में टीचर से अपना फ़ोन वापस मांग रही थी. ना Sorry ना सिफारिश. सीधे धमकाने का अंदाज था लड़की का. जिसपर टीचर नहीं माना तो लड़की ने उसके चेहरे पर पेपर स्प्रे उड़ेल दिया. स्कूल में एक छात्रा का टीचर के साथ ये बर्ताव हर किसी को हैरान कर गया. जिसने भी वीडियो को देखा उसका यही मानना है कि ये बेहद गलत है. लड़की को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए.

