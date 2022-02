टीचर की इंग्लिश देख मां ने ठोंक लिया माथा, लोगों ने कहा- पहले खुद सीख के आओ

आज के समय में एजुकेशन (Education System) को सबसे जरुरी माना गया है. शिक्षा से ही बच्चों का भविष्य उज्जवल होता है. बच्चों के भविष्य को मजबूत बनाने में टीचर्स का अहम योगदान होता है. अगर बच्चा कुछ गलत सीख रहा है, तो उसे टीचर्स सही करते हैं. लेकिन जरा उन बच्चों एक भविष्य के बारे में सोचिये जिन्हें एक ऐसा टीचर पढ़ा रहा हो, जिसे खुद कुछ नहीं आता. सोशल मीडिया पर एक मां ने अपने बच्चे की टेस्ट कॉपी (Viral English Test Copy) की तस्वीर पोस्ट की. इसे देख जहां कई लोग हंस पड़े वहीं कई ने इन बच्चो के भविष्य को लेकर चिंता जताई.

ट्विटर पर नजीब इस्माइल नाम के अकाउंट से ये टेस्ट कॉपी शेयर की गई. इंग्लिश की इस कॉपी में दिए गए सवालों का जवाब बच्चे ने बिलकुल सही लिखा था. लेकिन इंग्लिश टीचर ने सभी जवाब को गलत बता दिया. साथ ही सवालों के गलत जवाब लिखकर बच्चे से उसे ही याद रखने को कहा. बच्चा जब टेस्ट पेपर लेकर मां के पास गया, तो उसकी मां की हैरानी का ठिकाना नहीं था. बच्चे के सही जवाब को खुद टीचर ने गलत कर दिया था.

जानकारी के मुताबिक, ये मामला मलेशिया के एक स्कूल का है. इस पोस्ट के शेयर होते ही इसे हजारों लोगों ने रीट्वीट किया. कई ने इसपर कमेंट किया. पोस्ट पर संज्ञान लेते हुए मलेशिया के एक सोशल वर्कर ने लिखा कि इसमें आखिर किसकी गलती है? मलेशिया में ये आम बात है कि जिन टीचर्स को सब्जेक्ट की जानकारी नहीं है, उन्हें वही सब्जेक्ट दे दिया जाता है. बच्चों को गलत चीजें पढ़ा देते हैं. ट्विटर पर इस पोस्ट के बाद लोगों में, खासकर पेरेंट्स में गुस्सा देखने को मिला.

Ingat ya. Some teachers don’t have background in TESL. These teachers are sometimes INSTRUCTED to teach English because most schools have shortages. If you want someone to blame, blame the system. https://t.co/u1aUDGrwCQ

— Najib Ismail (@najib_ismail) February 21, 2022