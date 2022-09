17 साल के बर्थडे ब्वॉय पर भारी पड़ा टशन, तलवार से काटा केक तो पुलिस नोटिस देकर किया विश!

Teenager Cuts Cakes with Sward Video:सोशल मीडिया पर यूं तो बहुत से वीडियो वायरल होते रहते हैं और लोग जान-बूझकर ऐसी हरकतें वीडियो में करते हैं कि लोगों का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो. हालांकि ये कोशिश कई बार इतनी गलत पड़ जाती है कि लेने के देने पड़ जाते हैं. कुछ ऐसा ही हुआ एक लड़के के साथ, जो अपने जन्मदिन पर दिखा तो रहा था लोगों को अपना स्टाइल, लेकिन मुंबई पुलिस की आंखों में उसका ये चुभ गया.

बर्थडे का टशन दिखाने के चक्कर में एक 17 साल के लड़के ने कुल 21 केक नंगी तलवार से काट डाले. पुलिस की नज़र जैसे ही वीडियो पर पहुंची, उन्होंने केस दर्ज कर लिया. लड़का बोरिवली का रहने वाला है और अपने दोस्तों के साथ जन्मदिन की पार्टी मना रहा था. इसी दौरान उसने चाकू से नहीं बल्कि सीधा तलवार से ही केक काट डाला और सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी डाल दिया.

तलवार लेकर काटे 21 केक

वायरल हो रहे वीडियो में लड़का हाथों में तलवार लेकर केक काटते हुए दिख रहा है. एक लंबी सी टेबल पर एक के बाद 21 केक रखे गए थे, जिन्हें वो एक तलवार के ज़रिये एक के बाद एक काटता चला गया. ये घटना शुक्रवार को रात 9-9.30 बजे की बताई जा रही है. इस वीडियो को लड़के किसी दोस्त ने बनाया है, जबकि बाकी के दोस्त उसे घेरकर खड़े हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने लड़के का पता लगाकर उसके घर पर नोटिस भी भेज दिया है. आप भी ये वीडियो देखिए कि लड़के ने कैसे आर्म्स एक्ट की धज्जियां उड़ाईं.

A 17-year-old youth was allegedly arrested under the Arms Act by Maharashtra police for cutting birthday cakes with a sword in Mumbai’s Borivali area.@MumbaiPolice pic.twitter.com/pu9Wea2Ftc

