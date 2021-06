बेटी ने ब्वॉयफ्रेंड के साथ मिलकर बाप को मारा, फिर 3 दिन बाद बनाया वीडियो, बोली- 'वो इसी लायक था'

एक टीनएजर कपल (Teenager Couple) ने जो किया, वो किसी भी समाज को दहशत से भर देने वाला है. जिन बच्चों की ज़िंदगी संवारने में मां-बाप पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं, वही बच्चे कई बार कुछ ऐसा कर देते हैं कि देखने और सुनने वालों को यकीन ही न हो. कुछ ऐसा ही हुआ है अमेरिका के लास वेगास में. यहां महज 16 साल की लड़की (Teenager Girl 16 with Boyfriend 18 Murdered Father) ने अपने ब्वॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पिता की हत्या कर दी. हत्या के बाद वो वेकेशन पर निकल गए और वीडियो बनाकर (Laugh in Youtube Video after Killing Dad) खुद इस बात का ऐलान किया कि पिता को वे मौत के घाट उतार चुके हैं.



जिस लड़की ने इस घटना को अंजाम दिया उसका नाम सेरा हैल्सेथ (Sierra Halseth) है. लड़की महज 16 साल की है जबकि उसका ब्वॉयफ्रेंड आरून गुरेरो (Aaron Guerrero) 18 साल का है. पिता डेनियल हेल्सेथ (Danial Halseth) के साथ लड़की लास वेगास (Las Vegas) में रहती थी. उसकी इस करतूत के बारे में तब तक किसी को नहीं पता था, जब तक उसने खुद यूट्यूब चैनल (YouTube Channel) पर आकर अपने बाप की मौत का मज़ाक नहीं बनाया.



ब्वॉयफ्रेंड के साथ पिता की हत्या पर हंसती रही बेटी



अपने यूट्यूब चैनल पर लड़की अपने ब्वॉयफ्रेंड (Teenager Girl 16 with Boyfriend 18 Murdered Father) के साथ दिखाई दी. दोनों इस बात को लेकर हंसते और मज़ाक करते दिखे कि उन्होंने लड़की के पिता की हत्या की है. वे हंसते हुए कहते हैं - किसी को मारे हुए 3 दिन बीत चुके हैं और 3 उंगलियां कैमरे की ओर दिखाते हैं. इस बीच सेरा हैल्सेथ खुशी से चिल्लाती हुई कहती है कि इसे कैमरे के सामने मत कहो. इस पर ब्वॉयफ्रेंड बोलता है कि - वो इसी लायक था, जिस पर लड़की सहमति देती है. वीडियो में टीनएजर कपल एक साथ किसी टेंट में लेटे हुए दिख रहे हैं. दोनों काफी मस्ती कर रहे हैं और उन्हें इस बात का ज़रा भी दुख नहीं है कि उन्होंने कितना भयानक काम किया है.

अपने पिता के साथ सेरा हैल्सेथ.

पुलिस ने किया गिरफ्तार



पुलिस ने ये वीडियो मिलने के तुरंत बाद उन्हें सॉल्ट लेक सिटी से गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस को सेरा के पिता का जला हुआ शव भी मिल गया है, जो उन्हीं के घर में था. पुलिस का कहना है कि दोनों ने हत्या के बाद शव को जलाने का पूरा बंदोबस्त कर लिया था, ताकि किसी को कुछ पता न चले. उन्हें शव काटने के लिए आरी का भी इस्तेमाल किया.



ब्वॉयफ्रेंड को हो सकती है सज़ा-ए-मौत



सेरा की उम्र 16 साल होने की वजह से उसे मर्डर के चार्ज में मौत की सजा तो नहीं दी जा सकती, लेकिन उसके ब्वॉयफ्रेंड की सजा पर विचार किया जा रहा है. इस पूरी घटना के बाद गुरेरो का परिवार उसे ढूंढता हुआ पहुंचा और बताया कि वे कई दिनों से उसे ढूंढ रहे थे. माना जा रहा है कि घटना के बाद टीनएजर कपल वहां से भाग गया था.