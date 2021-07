चिप्स के पैकेट में लड़की को मिल गया खज़ाना, पहले किया इग्नोर फिर कीमत जानकर उड़े होश

कभी आपने किसी को खाते-खाते अमीर बनते हुए देखा है, या फिर सुना हो कि खाते-खाते किसी की लॉटरी लग गई? अगर नहीं, तो कहानी सुनिए ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट (Australia, Gold Coast) में रहने वाली छोटी सी लड़की की. 13 साल की इस लड़की को चिप्स (Dorito crisp) खाने का बड़ा शौक था. एक दिन उसे इसी पैकेट में ऐसा खजाना (Girl found treasure in chips' packet) मिला कि उसे यकीन ही नहीं हुआ कि वाकई ये इतना कीमती हो सकता है?Rylee Stuart नाम की 13 साल की लड़की ये साथ ये सरप्राइज़ (Surprise in Chips Packet) हुआ है. उसे एक दिन अपन पापा के साथ बैठकर चिप्स खाते हुए पैकेट में कुछ ऐसा (Rare Puffy Crisp) हाथ लगा, जिसे उस वक्त तो लड़की इग्नोर कर गई. हालांकि बाद में जब उसने ऑनलाइन सेल (Online Bidding On Chips) के लिए इसे रखा, तो इसकी कीमत लाखों में पहुंच गई. लड़की को खुद ही यकीन नहीं हुआ कि आखिर हो क्या रहा है?9 न्यूज़ से बात करते हुए राइली ने बताया कि उसके पापा ये चिप्स का पैकेट उसके लिए लेकर आए थे. जब उसे इसे खाने बैठी तो उसे इसमें एक चिप्स ऐसा भी मिला, जो अलग सा दिख रहा था. दरअसल ये चिप्स पूरी तरह से फूला हुआ था. जबकि आमतौर कॉर्न चिप्स फूले हुए नहीं रहते हैं. लड़की ने पहले तो इसे खाने का सोचा., लेकिन उसने इसे खाने के बजाय रख लिया. बाद में लड़की ने इस फूले हुए चिप्स की एक फोटो ऑनलाइन बिडिंग साइट ebay पर डाल दी. इसके बारे में उसने लिखा कि ये अपनी तरह का अनोखा Puffy Dorito है. देखते ही देखते लोगों ने इस चिप्स की कीमत 10 हजार अमेरिकन डॉलर यानि 10 लाख रुपये में लगा दी.जब लड़की ने देखा कि एक चिप्स की कीमत 10 लाख से ऊपर जा चुकी थी, तो वो खुशी से चिल्ला पड़ी. चिप्स के एक पैकेट की कीमत मुश्किल से डेढ़ पाउंड यानि करीब 165 रुपये थे, जिसके एक चिप्स पर लड़की को 10 लाख रुपये से ज्यादा की रकम ऑफर हो रही थी. जैसे ही इस बात का पता उसके पापा को चला, चिप्स के मालिकाना हक पर दोनों में बहस होने लगी. लड़की का कहना था, चिप्स उसे मिला इसलिए उसका है जबकि पापा का कहना था कि उन्होंने इसे खरीदा, इसलिए ये उनका होना चाहिए. फिलहाल चिप्स को खरीदने के लिए 45 खरीददार मौजूद हैं. लड़की ने अपनी स्टोरी TikTok पर वीडियो के ज़रिये शेयर की है.