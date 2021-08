47 साल के टीचर के इश्क में पागल हुई 19 साल की लड़की, साथ रहकर रोमांस की चाह में पढ़ाई छोड़ने को है तैयार

कोरोना महामारी (Coronavirus) के चलते लोग कई-कई महीने घरों में बंद (Corona Lockdown) रहे. ऐसे में उन्होंने खाने-पीने में एक्सपेरिमेंट्स (Experiment with Food) के साथ-साथ रिश्तों में भी तमाम एक्सपेरिमेंट कर डाले. अब सोचिए भला 19 साल की उम्र में 47 साल के आदमी पर भी कोई दिल (Teenager fell in love with 47 year old man) हारता है क्या? सोशल मीडिया (Social Media) पर इन दोनों की वर्चुअल जान-पहचान हुई और अब ये हाल है कि बाप की उम्र के शख्स के साथ रहने के लिए लड़की अपनी पढ़ाई भी छोड़ने को तैयार है.

19 साल की चार्लिन चैल्टिन ( Charline Chaltin) की मुलाकात 47 साल के जेरेमी प्रैक्टिको (Jeremy Pratico) से साल 2020 में हुई. ये फेसबुक के एक फैन पेज Twentyone Pilots Facebook पर मिले थे. यहां से इनकी चैटिंग का सिलसिला शुरू हुआ और अब ये हालत है कि चार्लिन अपना देश छोड़कर अमेरिका (United States) सिर्फ जेरेमी के साथ रहने के लिए आना चाहती हैं. उनका कहना है कि उनकी ज़िंदगी में सिर्फ जेरेमी ही उनकी प्राथमिकता हैं. 28 साल के भारी-भरकम एज गैप के बाद भी ये कपल एक दूसरे को लेकर फिलहाल काफी सीरियस है.

न उम्र की सीमा, न देश का बंधन

जेरेमी प्रैक्टिको अमेरिका के रहने वाले हैं और वर्मोंट (Vermont, US) में रहते हैं, जबकि चार्लिन बेल्जियन हैं और ब्रसेल्स (Brussels, Belgium) में रहती हैं. महामारी (Romance during Corona) के दौरान ही इनके रोमांस की शुरुआत हुई, वो भी ऑनलाइन. जेरेमी एलिमेंटरी स्कूल में टीचर हैं और उनकी मुलाकात एक फैनपेज के ज़रिये चार्लिन से हुई. जब उन्होंने बातचीत करनी शुरू की तो चैट्स का सिलसिला लगातार चल पड़ा. क्वारंटीन ने अनोखे इश्क (Virtual Romance) को फलने-फूलने का खूब मौका दिया, क्योंकि दोनों ही उस वक्त फ्री थे. उन्होंने वर्चुअल डेट्स और लगातार बातचीत के बाद 3500 मील की दूरी से ही एक-दूसरे के साथ रहने का फैसला कर लिया. जेरेमी कहते हैं कि वे अपनी उम्र से कम मेच्योर हैं, जबकि चार्लिन अपनी उम्र से काफी ज्यादा मेच्योर. यही वजह है कि उनकी जोड़ी खूब जम रही है.

चार्लिन अमेरिका में ब्वॉयफ्रेंड के साथ शिफ्ट होने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ने को भी तैयार हैं. (Credit- Facebook)

ये भी पढ़ें- शेरों को खिलौना बनाकर खेलता है अरब का ये अमीर शेख, लग्ज़री गाड़ियों के सामने खड़े होकर पोज़ देते हैं बाघ

रोमांस के लिए छोड़ देंगी पढ़ाई भी

चार्लिन 47 साल के शख्स के प्यार में यूं पागल हैं कि उनका कहना है कि उन्हें जेरेमी कभी भी बड़े नहीं लगते हैं. चार्लिन ने माता-पिता को जब उनके इस प्यार के बारे में पता चला तो उन्होंने ये तक सोच लिया कि चार्लिन ये सब सिर्फ ग्रीन कार्ड पाने की लालच में कर रही हैं. एक साल के रिलेशनशिप में कोरोना के चलते ये कपल एक-दूसरे से मिल तक नहीं पाया. हाल ही में जेरेमी के ब्रसेल्स आने के बाद उन्होंने 8 दिन साथ बिताए. अब चार्लिन जल्द से जल्द जेरेमी के साथ अमेरिका में शिफ्ट होना चाहती हैं. उनका कहना है कि जेरेमी के साथ रहना उनकी सबसे पहली ज़रूरत है, वे अपनी पढ़ाई दो-तीन साल बाद भी कर सकती हैं.