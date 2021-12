चलती बस में पैदा हुई दो बेटियां, राज्य सरकार ने जिंदगीभर के लिए कर दिया राइड Free

बेटियों के जन्म पर कई देशों की सरकार पेरेंट्स को कई तरह की सुविधाएं (Facilities For Girl Child) देती हैं. खासकर बात अगर भारत की करें, तो यहां बेटियों के लिए कई तरह के प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं. चाहे लड़कियों की पढ़ाई हो या उनके करियर में मदद का कोई स्टेप, सरकार इसके लिए हमेशा आगे दिखाई देते हैं. इसकी वजह साफ़ है. दरअसल, एक समय भारत में कन्या भ्रूण हत्या के मामले इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि सरकार की चिंता बढ़ गई थी.इसी वजह से भ्रूण की लिंग जांच पर रोक लगा दी गई. अभी कई संस्थान बेटियों को एक्स्ट्रा फैसिलिटी देते हैं ताकि पेरेंट्स उन्हें बोझ ना समझे.

इस बीच तेलंगाना सरकार के एक कदम की काफी सराहना हो रही है. तेलंगाना में दो बच्चियों का जन्म चलती सरकारी बस में हुआ. इसके बाद तेलंगाना सरकार ने घोषणा करते हुए कहा कि अब ये दोनों बच्चियां जिंदगीभर बसों में मुफ्त राइड करेंगी. जी हां, इनके लिए उम्रभर फ्री बस राइड की घोषणा कर दी गई है. बच्चियां अगर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों से ट्रेवल करेंगी, तो उनका किराया जिंदगीभर नहीं लगेगा.

इसे लेकर TSRTC के वाईस चेयरमैन वीसी सज्ज्नार ने घोषणा की है. उन्होंने बताया कि बच्चियां उम्रभर अंतरराज्यीय और एयरपोर्ट स्पेशल बसों में मुफ्त में सवारी कर पाएंगी. जानकारी के मुताबिक़, इसमें से एक बच्ची का जन्म 30 नवंबर को हबूबनगर जिले के पेद्दाकोथापल्ली गांव (Peddakothapally Village) के पास चलती बस में हुआ था. जबकि दूसरी बच्ची का जन्म 7 दिसंबर को सिद्दीपेट (Siddipet) जिले के पास हुआ था.

They are born frequent travellers of @TSRTCHQ!

Two baby girls, born on the moving TSRTC buses recently, gets free lifetime passes from the corporation as their ‘birthday’ gifts. @puvvada_ajay @Govardhan_MLA #Hyderabad pic.twitter.com/yfMkrg14BO

— V.C Sajjanar IPS MD TSRTC Office (@tsrtcmdoffice) December 8, 2021