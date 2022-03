शख्स ने फिर दिखाया कितने जुगाड़ू हैं भारतीय, बिना बिजली के धड़ाधड़ काम करता है ये ट्रेडमिल

क्या आप भी अपना वजन घर बैठे कम करना चाहते हैं? क्या आपका जिम जाने का मन नहीं होता? लेकिन घर पर ट्रेडमिल खरीदना आपको खर्चे का घर लगता है? एक तो बाजार में मिलने वाले इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडमिल (Electronic Treadmill) काफी महंगे होते हैं. साथ ही इन्हें यूज करने के बाद बिजली बिल भी भरने में जेब ढीली करनी पड़ती है. ऐसे में तेलंगाना में रहने वाले शख्स ने आपकी हर समस्या का समाधान ढूंढ निकाला है.

सोशल मीडिया (Social Media) पर एक शख्स का वीडियो पोस्ट किया गया, जिसमें वो लकड़ी के ट्रेडमिल पर चलता नजर आया. जी हां, इस वीडियो को अभी तक करीब डेढ़ लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. हालांकि, शख्स की पहचान छिपाई गई है. लेकिन इतना बताया गया है कि ये शख्स तेलंगाना का रहने वाला है. अगर आप काफी समय से घर में ट्रेडमिल लगवाना छह रहे थे और कीमत की वजह से ऐसा नहीं कर पा रहे थे, तो अब आपकी समस्या का समाधान आ गया है. लकड़ी का ये ट्रेडमिल इंटरनेट पर लोगों से काफी अटेंशन पा रहा है.

क्रिएटिविटी के कायल हुए मंत्री

ट्विटर पर तेलंगाना के आईटी मिनिस्टर केटी रमा राओ ने इस वीडियो को रीट्वीट किया. साथ ही शख्स की क्रिएटिविटी की काफी तारीफ की. उन्होंने इस पोस्ट में स्टेट के टी वर्क्स को भी टैग किया. अपने ट्वीट में मंत्री ने लिखा कि स्टेट आईटी टीम को इस शख्स से कॉन्टेक्ट कर इसके इन्वेंशन को और आगे ले जाने में मदद करनी चाहिए. 45 सेकंड के इस एडिटेड वीडियो में शख्स ने लकड़ी से बेहद खूबसूरती से ट्रेडमिल बनाकर इस्तेमाल करते हुए लोगों को दिखाया.

Wow! 👏👏 @TWorksHyd please connect & help him scale up https://t.co/FVgeHzsQx8

— KTR (@KTRTRS) March 18, 2022