अजनबियों की गोद में जिगर के टुकड़े फेंक रहीं हैं अफगानी माएं, विदेशी सैनिकों से की मिन्नत- 'इन्हें बचा लो'

अफगानिस्तान (Afghanistan) में जो मानवीय संकट (Humanitarian Crisis) आ पड़ा है, उससे बचने के लिए अफगानी लोग (Afghani People) अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं. अमेरिका (America) और ब्रिटेन (Britain) से आ रहे प्लेन पर लोगों के टूट पड़ने की तस्वीरें तो आपने देखी ही होंगी, अब वहां की मांओं की बेबसी भी जान लीजिए, जो बच्चों की जान बचाने के लिए उन्हें अजनबियों की गोद (Afghani Mothers Throwing Babies) में फेंक रही हैं.

दिल दहला देने वाले वीडियो (Heart Breaking Video) में महिलाएं अपने जिगर के टुकड़ों को जिस तरह कंटीले तारों (Throwing Babies over barbed wire) के ऊपर से उस पार फेंक रही हैं, उसे देखकर किसी का भी दिल सहम जाए. उनकी मजबूरी ही इतनी बड़ी है कि उन्हें बच्चे की जान और भविष्य में से किसी एक को चुनना है. बच्चे भी नहीं जानते कि उनका क्या होगा और मां (Afghan Mothers) को भी नहीं पता है कि वो कहां जाएंगे? वे सिर्फ इतना समझती हैं कि जहां भी रहेंगे, तालिबान से बेहतर रहेंगे.

Young Afghan women at the airport begging American forces to be saved

pic.twitter.com/I4ZpCLtQ1F

— Bruno Maçães (@MacaesBruno) August 18, 2021