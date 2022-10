इसे कहते हैं चमत्कार! 3 साल के बच्चे के सिर में मारी 2 गोली, चाकू से भी किया हमला; फिर भी बच गई जान

बैंकॉक. जाको राखे साईंया मार सके ना कोय… यानी जिसके साथ ईश्वर होता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता. इसी कवाहत को चरितार्थ किया है थाईलैंड के एक 3 साल के बच्चे ने. सुमाई नाम के इस बच्चे पर हमलावर ने चाकू से अटैक किया. इसके बाद इस बच्चे के सिर में 2 गोली मारी गई. इसके बावजूद सुमाई की जान बच गई. ये घटना पिछले दिनों पूर्वोत्तर थाईलैंड के एक ‘डे केयर सेंटर’ की है. यहां एक पूर्व पुलिसकर्मी ने पिछले हफ्ते गोलीबारी की जिसमें दर्जनों बच्चों और शिक्षकों की मौत हो गई थी.

इस घटना में कम से कम 36 लोगों की मौत हुई. लेकिन ईश्वर ने दो बच्चों की जान बचा ली. इनमें से एक सुमाई हैं. जबकि हमले में एक छोटी लड़की की भी जान बच गई. हमले के वक्त को कंबल ओढ़ कर सो रही थी. डेली स्टार के मुताबिक न्यूरोसर्जन लड़के की मां के साथ छोटे लड़के के सिर से गोलियां निकालने में कामयाब रहे. लिहाज़ा उसकी जान बच गई.

सही वक्त पर पहुंचा डॉक्टर के पास

3 साल के बच्चे की मां ने कहा कि जब उसे खबर मिली तो वह लगभग “बेहोश” हो गई और उसे लगा कि उसके लड़के की मौत हो गई है.उसने कहा कि उसके पति ने सुमाई को अस्पताल ले जाने से पहले एक पैरामेडिक के पास ले जाते हुए देखा था. उन्होंने स्काई न्यूज को बताया, ‘मैं एम्बुलेंस में उसके पैर पकड़ रही थी ताकि उसे हौसला मिले.’

Attack on a kindergarten in Thailand: at least 30 people died, 23 of them children.

Deepest condolences to their families. They are living through hell now. pic.twitter.com/W8JsyMJOuB

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 6, 2022