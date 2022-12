कलाकार ने इंसानों को बना दिया जानवर, आनंद महिन्द्रा के शेयर किए कमाल के वीडियो को देख सिर पकड़ लेंगे आप

एक कलाकार की हाथों में ऐसा जादू होता है की वो कुछ भी कर सकता है अपनी कला के बल पर वो आँखों को धोखा दे सकता है. एक कमाल का आर्टिस्ट अपनी कला से आपको चौंका सकता है. रंग और ब्रश से ऐसा खेलते हैं आर्टिस्ट कि आपकी आंखों के सामने ही वो आपको कचित कर जाएंगे. और आप वाह वाह करते रह जाएंगे फेमस बिजनेसमैन आनंद महिन्द्रा ने एक ऐसा ही वीडियो शेयर किया जहाँ आर्टिस्ट की कला देख आपका सिर चकरा जाएगा.

सोशल मीडिया में जो वीडियो वायरल हो रहा है वो किसी टैलेंट शो का है. जिसे आनंद महिन्द्रा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया. शो के दौरान मंच पर एक जंगल सा नजारा दिखाया जा रहा है. जिसमें अलग अलग तरह के जीव जंतु बने हुए हैं. जिनका क्लोज़ अप शॉट भी दिखाया जा रहा है. लेकिन असल में जो आप देख रहे हैं वो उस से बेहद जुदा है. जंगल वाले शो में दिख रहे एक भी जानवर असली नहीं है. वो सब इंसान हैं, जिसे कलाकार ने अपनी कला के बल पर ऐसा अद्भुत रूप दिया.

इंसानों को रंगकर बना दिया जानवर, देखकर आंखों पर नहीं होगा यकीन

शो में दिख रहे इंसानों को जानवरों का ये रूप देने वाले कलाकार का नाम है जोहांस स्टॉटर. जो इटली के फेमस बॉडी पेंटर है. उन्होंने इंसानों को पेंटिंग के बल पर जानवर में तब्दील कर दिया. जिसे एक नजर में समझ पाना किसी के लिए भी आसान नहीं. शो के जज मंच पर जिन जानवरों को देर तक एनिमेटेड समझते रहे, अचानक वो इंसान बनकर खड़े हुए तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई. शो में सबसे पहले दिखा एक उल्लू, फिर बाज़, बंदर, शेर और उसके बाद सबसे शानदार रहा वो बाघ, जिसे 4 मॉडल्स ने सबके सामने ही बना कर दिखाया, तो देखने वाले अचंभित हो गए. आर्टिस्ट स्टॉर्टर का यह आर्टवर्क किसी ऑप्टिकल भ्रम से कम नहीं है.

Fantastic. #Friday in the Forest. Wait for the last one… pic.twitter.com/puTdrKTlMW

— anand mahindra (@anandmahindra) December 9, 2022