इंप्रेस करने के लिए नाचता रहा परिंदा, लेकिन सिर पर ताज वाली कबूतरी ने पलटकर देखा तक नहीं! टूट गया दिल

लड़के अक्सर लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए ऐसे-ऐसे हथकंडे अपनाते हैं कि लोग सिर पकड़ लें. लड़की को लुभाने और खुद के करीब लाने के लिए कभी—भी तो हद से ज्यादा दिखावा कर जाते हैं लड़के. जिसका उन्हें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है. और कई बार तो भारी बेइज़्जती भी हो जाती है जब सामने से रूखा रिएक्शन मिले. ऐसा केवल इंसानों में ही नहीं होता. बल्कि धरती पर रहने वाली हर प्रजाति कमोबेश ऐसी ही है. ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां खूबसूरत पंखों वाला परिंदो ताज वाली कबूतरू को लुभाने के चक्कर में इतना नाचा लेकिन कबूतरी ने पलटकर देखा भी नहीं.

Wildlife viral series में देखिए कैसे एक पक्षी ताज वाली कबूतकरी को इंप्रेस करने में जी जान लगा देता है. पंख पसार-पसारकर उसके सामने नाचता है लेकिन कबूतरी भाव ही नहीं देती. @buitengebieden के ट्विटर पर शेयर वीडियो में लोगों को नर परिंदे पर खूब तरस आया. और उस कबूतरी पर थोड़ा गुस्सा भी जिसने नज़र उठाना भी ज़रूरी नहीं समझा.

कबूतरी को पटाने में तीतर नाकाम

आर्गस तीतर (Argus pheasant) नाम का परिंदा जिसके पंख बेहद खूबसूरत और काफी हद तक मोर की प्रजाति से मेल खाते हुए से दिखते हैं. जो जब तक खड़ा रहता है तब तो सामान्य लगता है लेकिन जैसे ही अपने पंख पसारता है उसकी खूबसूरती देखते ही बनती है. उस वक्त भी आर्गस तीतर को पंख फैलाकर नाचते अदा फर लोग फिदा हो रहे थे सिवाय उस कबूतरी के जो सिर पर ताज होने के चलते अलग तो दिखती ही है लेकिन शायद खुद को किसी महारानी से कम नहीं समझती. तभी तो आर्गस तीतर की इतनी मिन्नत औख कोशिश के बाद भी क्राउन्ड पीजन ने उसे पलटकर न तो देखा न ही कोई रिएक्शन दिया. उसकी बेरुखी से बेचारे तीतर का दिल तो टूट ही गया वहां खड़े लोग जो इस प्रणस निवेदन के गवाह बन रहे थे उन्हें भी कबूतरी का घमंड अच्छा नहीं लगा.

