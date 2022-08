इंसान और घोड़े के बच्चे की बॉन्डिंग ने जीत लिया दिल, मिलते ही एकदूसरे से लिपट गए दोनों

सान और जानवर अलग होकर भी एकदूसरे के बेहद करीब और जिगरी होते हैं. एक एक बार किसी को दिल से लगा लिया फिरतो जानवर ताउम्र उस बॉन्डिंग को निभाना जानते हैं. ऐसी बहुत सी तस्वीरें आपने भी सुनी और देखी ही होगी जिसमें जानवर और इंसान का प्यार ऐसा परवान चढ़ता है कि फिर वो उन्हें किसी और को वक्त देते बर्दाश्त नहीं कर पाते. दूर होने पर बेचान हो जाते हैं. ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़की और घोड़े के प्यार ने दिल जीत लिया.

Wildlife viral series में एक वीडियो में आप जानवर और इंसान के बीच की बॉन्डिंग देखकर चकित रह जाएंगे. वीडियो फ्लोरिडा का बताया गया. जिसे @Storyful के ट्विटर अकाउंट पर शेयर वीडियो में एक लड़की और घोड़े के बच्चे के बीच का प्यार आपका दिल जीत लेगा. बहुत दिनों बाद लड़की वापस लौटी थी उसे देखते ही घोड़ा उसे इतना दुलार करता है कि फिर दोनों एक दूसरे से लिपटकर प्यार जताते हैं.

घोड़े से मिले प्यार को जीवन का सबसे अच्छा पल बताया

वीडियो में मैं दिख रही लड़की का नाम सनी बताया जा रहा है जो फ़्लोरिडा रैपिड ट्रेन ट्रेनिंग के विजिट के लिए गई हुई थी. वहाँ पर एक छोटे घोड़े ने जैसे ही उसे देखा उसका प्यार उमड़ पड़ा और फिर तो दोनों एक दूसरे से लिपट गए कि ऐसा लगा मानों बरसों पहले बिछड़े दो दोस्त मिल गए हों. वीडियो में दिख रही लड़की को भी छोटे जानवरों से बेहद लगाव है. लिहाजा उसे छोटे घोड़े से मिलकर और उसे इतना प्यार पाकर बहुत अच्छा लगा. जानवरों के साथ वक्त बिताना भी सनी को बेहद पसंद है और घोड़े के साथ इस मुलाकात को उसने अपने जीवन के सबसे अच्छे दिन के तौर पर बयां किया.

This little horse was so happy! pic.twitter.com/6hGfBZejJF

— Storyful (@Storyful) August 1, 2022