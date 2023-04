दुल्हन ने दनादन दागीं गोलियां, भौचक रह गया स्टेज पर बैठा दूल्हा, लोग बोले- 'ससुरालियों को डराने का गजब आईडिया'

आजकल शादी ब्याह में ऐसे ऐसे ड्रामे होने लगे हैं कि समझ में ही नहीं आता कि शादी है या फिर दिखावा. कोई प्री वेडिंग शूट के नाम पर तमाशा कर रहा है तो कोई शादी में कुछ ऐसा हथकंडा अपना रहा है जो सबसे अलग और अनोखा हो. लेकिन कई बार ऐसा करने के चक्कर में लोग अपनी मर्यादा और कानून का उल्लंघन कर बैठते हैं. जिसका शायद उन्हें खुद ही पता नहीं चलता. दूल्हे तो दूल्हे अब दुल्हन भी इन हरकतों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगी हैं. एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जहाँ शादी के स्टेज पर दुल्हन ने गोलियां दागना शुरू कर दिया.

ट्विटर अकाउंट @Benarasiyaa पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दुल्हन शादी के स्टेज पर बैठकर दनादन गोलियां दागती नजर आईं. इस दौरान उसके बगल में डर के मारे चुपचाप बैठे दूल्हे को देखकर ऐसा लग रहा था, मानों, उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई हो. वीडियो पर खूब मज़ेदार कमेंट्स आ रहे हैं. जहां लोग कह रहे हैं कि ये दूल्हे को आगे के जीवन के लिए एक सीधा सा संदेश है.

In UP’s Hathras, a groom sat with “kato toh khoon nhi” face next to the bride. pic.twitter.com/i7iNqiMIP4

— Piyush Rai (@Benarasiyaa) April 9, 2023