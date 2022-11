यात्री से फटाफट संस्कृत में बात करने लगा कैब ड्राइवर, हिन्दी, अंग्रेजी के बीच ऐसी भाषा सुन दंग रह गए लोग

किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान होती है. आप जैसे ही बोली बोलते है उससे पता चलता है कि आपके संस्कार और आचरण कैसा है. आपकी शिक्षा और ज्ञान का परिचय भी होती है भाषा. आम तौर पर हिंदी और अंग्रेजी का चलन चरम पर है ऐसे में अगर कोई संस्कृत में वार्तालाप यानी बातचीत करता सुनाई दी तो कानों को कुछ अटपटा लगना लाजमी है. क्योंकि देव भाषा का दर्जा होने के बावजूद कक्षाओं के विषय के अलावा संस्कृत कहीं नजर नहीं आती.

ट्विटर के @chidsamskritam पर यात्री और कैब ड्राइवर के बीच संस्कृत में हो रही वार्तालाप का वीडियो वायरल हो रहा है. यात्री कैब ड्राइवर से लगातार संस्कृत में सवाल पूछता रहा जिसका जवाब कैब ड्राइवर ने फर्राटेदार संस्कृत में दिया जिसे सुनकर लोग दंग रह गए. कुछ लोग संस्कृत ना जानने की वजह से शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे.

संस्कृत में हो रही वार्ता-लाप ने कर दिया हैरान

वायरल वीडियो में एक शख्स कैब चला रहा है, जबकि उसके साथ एक यात्री भी मौजूद है जिसकी सिर्फ आवाज सुनाई दे रही है. दरअसल यात्री खुद संस्कृत में बातचीत कर रहा है. और संस्कृत में पूछे गए सवालों का जवाब जब कैब ड्राइवर ने भी संस्कृत में देना शुरू किया तो यात्री हैरानी और हर्ष से भर उठे. फिर तो संस्कृत में वार्तालाप करते ड्राइवर का वीडियो बनाना शुरू कर दिया. और अपने कैमरे से संस्कृत में मिलते जवाब के साथ उस ड्राइवर का वीडियो बना रहा है.

Amazing !!

This car driver in Delhi speaks Sanskrit with me this morning!! pic.twitter.com/z6XU8B9glk

— LAKSHMI NARAYANA B.S (BHUVANAKOTE) (@chidsamskritam) November 10, 2022