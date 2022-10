Video: हजारों साइकिलों और मोटरसाइकिलों से भरी पड़ी थी नहर, शुरू हुई सफाई तो देखने वाले रह गए दंग

इलाके की सड़कें, नदी, नालों को साफ सुथरा रखने का काम हर जगह होता है. नदी नालों और नहरों से बड़ी मात्रा में कचरा, प्लास्टिक और गंदगी निकालकर उसे साफ सुथरा किया जाता है. जो बेहद आम प्रक्रिया है. लेकिन एक नहर ऐसी भी है जिसकी सफाई में जुटे सफाईकर्मी खुद हैरान रह गए. क्योंकि नहर में साइकिलों का अंबार था जिसकी संख्या हजारों में थी.

नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में नहर की सफाई शुरू हुई तो आसपास मौजूद लोगों के साथ सफाई कर्मी भी हैरान रह गए. नहर हजारों साइकिलों और मोटरसाइकिलों की कब्रगाह बना पड़ा था. जेसीबी के जरिए साइकिलों को निकालने का काम शुरू हुआ, तो कबाड़ का अंबार लग गया. सोशल मीडिया पर शेयर होते ही वीडियो को 80 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं.

कभी देखी है साइकिलों से भरी नहर?

नहर की सफाई के लिए बकायदा जेसीबी के साथ अन्य मशीनों का इस्तेमाल करना पड़ा. वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो गया. जिसे ट्विटर के प्रोफाइल Cosas de la Vida पर शेयर किया गया. जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए नहर में डंप किए गए साइकिलों और बाइक्स को खींच खींचकर निकाला जा रहा है. वीडियो मात्र 16 सेकेंड का ही है लेकिन इन कुछ सेकंड्स में ऐसा लगेगा कि एम्स्टर्डम में लोग नहरों को ही डंपिंग यार्ड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं या फिर क्या वाकई इतने लोग नहरों में हादसे का शिकार बन जाते हैं? तो आपको बता दें कि आपका अंदाजा करीब करीब ठीक है. यहां के लोग अपने खराब हो चुकें दुपहिया वाहनों के लिए कोई गार्बेज, गैराज या बेचने के लिए कबाड़ी नहीं खोजते. बल्कि उसे नहरों में लाकर ठिकाने लगा देते हैं.

