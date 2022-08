स्टंट के दौरान शख्स के ऊपर से गुजर गई कार, फिर हुआ कुछ ऐसा कि शर्म से हो गया लाल

जो लोग खतरनाक स्टंट कर अपने वाहवाही करवाना चाहते हैं वो ये भूल जाते हैं की बिना किसी सेफ्टी के किया गया खेल एक चूक से जानलेवा साबित हो सकता है. कभी कभी तो लोग स्टंट में ऐसी हद पार कर जाते हैं की कड़ी कार्रवाई की जरूरत पड़ जाती है. हाल ही में बीच सड़क पर कार से खतरनाक स्टंट का वीडियो वायरल हुआ, जहां पहले खतरनाक हादसा हुआ फिर वो हादसे का शिकार शख्स शर्म से पानी-पानी हो गया.

ट्विटर के @barstoolsports पर शेयर एक स्टंट के वीडियो को देख आप उसका मुंह खुला का खुला रह जाएगा. स्टंट के दौरान अचानक एक शख्स कार की चपेट में आ गया. घटना से सन्न लोग अभी कुछ समझ पाते तब तक कुछ ऐसा हुआ कि लोगों का रिएक्शन बदला और हादसे के शिकार शख्स को मुंह छुपाकर भागना पड़ा.

स्टंट के दौरान शख्स के ऊपर से गुजर गई कार

सोशल मीडिया पर लाल कार से स्टंट और फिर हादसे का वीडियो जबरदस्त वायरल हो गया. दरअसल कुछ लड़के कार से भरी भीड़ के बीच स्टंट दिखा रहे थे. इसी दौरान हाई स्पीड कार शख्स के ऊपर चढ़कर निकल गई. शख्स के गिरते ही वहां खड़े लोग चीख पड़े और दहशत में आ गए लेकिन जैसे ही कार शख्स को पार कर आगे बढ़ी वहां का मंजर बदल गया था. कार के पहिये में फंसकर शख्स की पैंट उतर गई थी, जिसने मौके की गंभीरता को शर्म और हंसी में तब्दील कर दिया. फिर तो अपनी चोट का ख्याल छोड़ नीचे गिरे शख्स ने झटपट अपनी उतर चुकी पैंट को पकड़कर ऊपर खींचते हुए वहां से भाग जाने में ही अपनी भलाई समझी.

Bringing true meaning to getting skid marks on your underwear

पहिए में फंसी पैंट तो भाग खड़ा हुआ शख्स

जब नीचे गिरे शख्स के ऊपर से कार गुजरी तो लोग सन्न हो गए, डर गए, लेकिन जैसे ही उसकी पैंट उतरी हुई दिखाई दी, लोग उस शख्स को लगी चोट को भूलकर अपने अपने कैमरे में उसकी उतरी हुई इज्जत का मंजर कैद करने लगे. तब किसी ने उस शख्स को पकड़कर खड़ा करने या उसकी मदद करने की कोशिश नहीं की. सैकड़ों की भीड़ के बीच वो शख्स अकेला महसूस कर वहां से भागने की कोशिश करता दिखाई दिया. एक पल को ये वीडियो देखकर हंसी आ सकती है लेकिन अगले ही पल भीड़ की खो चुकी इंसानियत शर्मसार करती है. वीडियो को 50 लाख से ज्यादा व्यूज और 50 हज़ार से ज्यादा लाइक्स मिले हैं.

