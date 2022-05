कबूतर पर घात लगाई बिल्ली ने आखिरी सेकेंड में बदला प्लान, कमज़ोर और बीमार समझ छोड़ दिए प्राण

जहां इंसान अपनी प्राकृतिक प्रवृत्ति को छोड़ते और भूलते जा रहे हैं वहीं जानवरों ने अबतक अपनी मूल प्रवृत्ति का साथ नहीं छोड़ा. जिसमें दया, मदद और प्रेम भाव अब तक भरा हुआ है. सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि जानवरों में अब इंसान से ज्यादा इंसानियत और दया है. हम तो इसका साथ छोड़ते ही जा रहे हैं.

IAS अवनीश शरण ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक ऐसा ही वीडियो पोस्ट किया है जिसमें एक बिल्ली ने खुद से खुद का शिकार छोड़ दिया जो बड़ी आसानी से उसके पंजे में आ सकता था. लेकिन उसने अपने उसूल से समझौता नहीं किया. कबूतर के शिकार कि फिराक में बिल्ली आगे तो बढ़ी लेकिन जब कबूतर ने बचने की कोई कोशिश नहीं की तो बिल्ली ने उसे असहाय समझकर अपना प्लान ही बदल दिया. शिकार की बजाय उसके पास जाकर दुलार दिखाया तो देखने वाले वाह-वाह कर उठे. ट्विटर पर इस वीडियो को 5 लाख से ज्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं.

कबूतर को कमज़ोर देख दे दिया जीवनदान

बिल्ली कबूतर का शिकार करने वाली थी. लेकिन न तो कबूतर ने भागने की कोशिश की, न तो उसके चेहरे पर जान जाने का डर दिखाई दिया. कबूतर का ऐसा रवैया देख बिल्ली सोच में पड़ गई और इस संदेह में आ गई कि या तो कबूतर अंधा है या बेहद कमज़ोर और बीमार है. इसीलिए वो खुद को बचाने के लिए भी कोई प्रयास नहीं कर पाया. कबूतर को ऐसी हालत में देख बिल्ली ने अपना इरादा बदल दिया. क्योंकि वो भी बराबर वाले से लड़ना चाहती थी. जिसमें मुकाबला करने की ताकत हो. वो उसका सामना कर सके. और जो इतना असहाय हो की अपनी जान बचाने के लिए भी प्रयत्न न कर सके उसे मारकर क्या फायदा. शायद इसी भावना ने बिल्ली का मन बदल दिया और उसने शिकार करने की बजाय कबूतर के करीब जाकर उसे दया और दुलार दिया.

The cat wants to attack the pigeon. The pigeon is blind. The moment the cat realises it, she changes her mind. pic.twitter.com/jQxu2NquFz

— Awanish Sharan (@AwanishSharan) May 25, 2022