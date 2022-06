मैडम के नीचे से गलती से सरक गई कुर्सी, बच्चे के चलते फर्श पर हो गई धड़ाम, एक नहीं दो बार गिर पड़ी टीचर

कई बार अनजाने में कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी भरपाई नहीं जा सकती. न चाहते हुए कोई गलती से गलती कर बैठता है तो खुद को चोट लगने से नहीं बचा पाता. ऐसे में देखने वालों की ये समझ में नहीं आता कि वो करें तो क्या करें. जिसे चोट लगी उसे संभाले या जिसकी गलती से घटना हुई उसे कोसे. करें भी क्या, गलती करने वाले अगर छोटे-छोटे बच्चे हो तो आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते. जैसे उन टीचर्स के साथ हुआ.

@TansuYegen के ट्विटर पर शेयर एक वीडियो खूब वायरल हो गया. जिसमें छोटे बच्चों की टीचर अपनी और बच्चे की बेफिक्री के चलते धड़ाम हो गई. अनजाने में एक बच्चे ने टीचर की कुर्सी खींच दी थी. इस वीडियो को 10 लाख व्यूज़ मिले हैं. वहीं @ladbible के ट्विटर पेज पर भी कुछ ऐसा ही हुआ. जब पालने में लेटे एक बच्चे की बच्चे ने खेल-खेल में कुर्सी सरका दी और एक और मैडम ज़मीन पर चित हो गई फिर इस घटना पर खुद ही हंस भी पड़ी.

No intention at all pic.twitter.com/n5xJxXuo4V

कुर्सी हटी, दुर्घटना घटी

वीडियो किसी स्कूल का लग रहा था जहां टेबल पर स्कूल वाले छोटे छोटे बच्चे बैठे दिखाई दे रहे थे. कुछ बैठे तो कुछ यहां वहां खड़े थे. तभी एक महिला आ तो संभवत: बच्चों की टीचर रही होगी. उसने हाथ में पेपर या नोटबुक जैसा कुछ ले रखा था जिससे लग रहा था कि वो बच्चों को पढ़ाने वाली थी लेकिन वो कुर्सी पर बैठ क्लास शुरु करती उससे पहले ही एक बच्चे ने तशरीफ के नीचे से कुर्सी का साइड बदल दिया. फिर क्या था. कुर्सी को देखकर आश्वस्थ होकर बैठने जा रही टीचर बच्चे की इस शरारत से अनजान थी. लिहाज़ा जैसे ही वो झुकी खाली जगह होने के चलते फर्श पर चारों खाने चित हो गई.

The baby knew exactly what he was doing pic.twitter.com/QTAO5sBYVJ

