जादू दिखाने के चक्कर में आइसक्रीम वाले के छूटे पसीने, पहली बार में ही गोल मटोल बच्चे ने बजा दी बैंड

जादू, खेल, तमाशा हर बच्चे को पसंद होता है. बड़े भी कई बार इसका आनंद लेने से पीछे नहीं रहते. एक समय था जब मैजिक शोज़ में जादूगर अपनी पूरी मंडली के साथ आते थे और सैकड़ों लोग मंच पर जादू का तमाशा देखते थे. लेकिन अब यह चलन छूट जा रहा है. इस बीच एक नए चलन ने अपनी जगह बनाई है जो है आइसक्रीम सेलिंग का टर्किश अंदाज. जिसे अक्सर आपने किसी मॉल या बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आइसक्रीम के साथ खिलवाड़ करते देखा होगा.

IPS दीपांशु काबरा ने अपने ट्विटर हैंडल पर आइसक्रीम सेलिंग का एक जबरदस्त वीडियो शेयर किया. जिसमें एक बच्चा आइसक्रीम सेलिंग के टर्किश अंदाज की बैंड बजाकर रख देता है. आइसक्रीम के बहाने खेल तमाशा दिखाने का ये ट्रेंड यूं तो चलन में है, लेकिन शायद बच्चे को पसंद नहीं आया और उसने आइसक्रीम के साथ छड़ी भी छीन ली.

बच्चे ने बजा दी आइसक्रीम सेलर की बैंड

सोशल मीडिया पर आइसक्रीम सेलिंग के टर्किश अंदाज का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें गोल मटोल बच्चे ने शॉपकीपर की बैंड बजा दी, अपनी छड़ी के जरिये जादू दिखाने की कोशिश में था वो. शुरुआत में ही कमर लचकाकर बच्चे को लुभाने की कोशिश भी की थी. लेकिन बच्चों को आइसक्रीम खाने की तलब इतनी तेज थी कि उसके पास तमाशा देखने का वक्त कहा था. बच्चे को जैसे ही लगा की आइसक्रीम सेलर आइसक्रीम का स्वाद चखाने से पहले जादू दिखाकर उसका समय बर्बाद करने वाला है, उसने झट से आइसक्रीम वाली छड़ी पकड़ ली, जिसे छुड़ाने में करतबबाज़ सेलर के भी पसीने छूट गए. और बच्चा इतना जिद्दी था कि आखिर में छड़ी से आइसक्रीम छुड़ाकर ही माना. इस नजारे को देख रहे लोगों का हंस हंसकर बुरा हाल हो गया.

You always get your match or even better 😉 #tuesdayvibe pic.twitter.com/lb0p0r69xI

— Dipanshu Kabra (@ipskabra) August 30, 2022