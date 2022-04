बंदर के बच्चे ने बैलून के साथ की ऐसी मस्ती, गुब्बारे के साथ खुद भी होता रहा लोट-पोट

मस्ती करते बच्चे किसे अच्छे नहीं लगते. किसी और को नुकसान पहुंचाए बिना बच्चे जितना मन उतना खेलें, मौज करें, उछलकूद में मचाए ये हर मां-बाप की ख्वाहिश होती और उन्हें ऐसा करते देखना अलग आनंद देता है. इंसान ही हीं बेजुबान जानवरों के बच्चे भी इंसानी बच्चों की तरह ही बदमाशी और मस्ती करते हैं.

IFS सुशांत नंदा ने ये वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया जिसे 64 हज़ार से ज्यादा व्यूज़ मिल चुके है. औऱ 5 हज़ार से ज्यादा लोगों ने इसे लाइक किया. गुब्बारे को देख बेबी मंकी ने जो उत्साह दिखाया वो जबरदस्त था. कहते हैं ना कि बच्चे एक बार गुब्बारे को देख लें तो फिर उन्हें उससे दूर रखना मुश्किल हो जाता है. वहीं हाल हा उस बंदर के बच्चे का जिसे जाने कहां से मिल गया था एक पीला गुब्बारा. फिर देखिए बेबी मंकी ने कैसे की बलून के साथ मस्ती?

One cannot separate kids from balloons… pic.twitter.com/jNNrEGjVdR

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) April 14, 2022