Video: बच्चे ने पहली बार चखा आईसक्रीम का स्वाद, फिर तो ऐसे टूट पड़ा कि रिएक्शन देख छूटी सबकी हंसी

सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा देखी जाने वाले वीडियोज में से एक होता है या तो वाइल्ड लाइफ या फिर मासूम बच्चों की हरकतें. जो लोगों के दिलों को छू जाती है. उनकी हंसी हो या शरारत दोनों में एक सा ही आनंद आता है. उस पर किसी नए अनुभव पर उनका रिएक्शन देखने को मिल जाए फिर तो ऐसा लगता है जैसे सारी थकान पल में छू हो जाती है. ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां बच्चे ने आइसक्रीम खाकर ऐसा रिएक्शन दिया वो ज़बरदस्त था.

ट्विटर के @FredSchultz35 पर शेयर वीडियो में एक बच्चे को आइसक्रीम खाता देखकर आपकी हंसी निकल जाएगी. शायद बच्ची ने पहली बार आइसक्रीम का स्वाद चखा था. जिसके बाद उसने ऐसा रिएक्शन दिया अब तक इसका स्वाद न चक्कर कोई गलती कर दी थी. फिर तो वह स्क्रीन पर दोनों हाथों के साथ ऐसा टूटा कि लोग हंस पड़े. वीडियो को 15 लाख से ज्यादा व्यूज और 48 हज़ार से ज्यादा लाइक मिले हैं.

पहली बार आइसक्रीम खाकर बच्चे ने दिए मज़ेदार रिएक्शन

वायरल वीडियो में एक छोटे बच्चों को उसके पेरेंट्स ने आइसक्रीम खिलाई. शायद इससे पहले बच्चा आइसक्रीम के स्वाद से बिल्कुल अंजान था. लिहाजा बहुत बचकर उसने आइसक्रीम पर अपनी जीभ लगाई थी. लेकिन चखते ही उसे इतना जबरदस्त और मजेदार अनुभव मिला कि उसकी आंखे चौड़ी हो गईं. फिर तो वो उसे छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहता था. लिहाज़ा आइसक्रीम को दोनों हाथों से उसने कसकर ऐसे पकड़ा कि चाहकर भी कोई न छीन सके. लोग तो आइसक्रीम खाते बच्चे की मासूमियत पर फिदा हो गए.

Oh my…where have you been my whole life!? 😏😂👶🏼🍦 pic.twitter.com/LUi7XQDwO0

— Fred Schultz (@FredSchultz35) October 13, 2022