बच्चे की इनोसेंस ने मोह लिया मन, बेसबॉल सीखते समय गेंद पर टिका दीं आंखें, वीडियो देख नहीं रोक पाएंगे हंसी

बच्चों का मन हमेशा पाक होता है. उनकी नियत हमेशा सबसे साफ होती है. उनकी मासूमियत त हमेशा से ही दिल चुरा लेती है. मगर निश्छलता ऐसी होती है कि मानों उनकी मासूमयित पर दिल हार जाऊं. ऐसे एक बच्चे का वीडियो जबरदस्त वायरल हो गया. जहां उसके जैसी मासूमियत शायद ही कभी देखी हो. हमारा दावा है कि एक बार उस वीडियो को जिसने भी देखा. वो बार-बार कई बार उसे देखने से खुद को रोक नहीं पाएगा.

@buitengebieden ने बेसबॉल सीखते एक बच्चे का ऐसा वीडियो शेयर किया कि देखकर हंसते-हंसते लोट-पोट हो जाएंगे आप. टीचर की कमांड को फॉल करने में वो इतना फोकस करने लगा कि “Eye on the ball” का इंस्ट्रक्शन मिलते ही सच में अपना दोनों आंखे बॉल पर टिका दी. देखिए ये बेहद प्यारा वीडियो जिसे अब तक 60 लाख से ज्यादा बार देखा गया.

क्या आप जानते हैं “Eye on the ball” का मतलब?

केवल अपनी मासूमियत के बल पर कोई वायरल हो जाए तो मानना ही पड़ेगा कि उसमें कुछ तो बात है जिसे साबित कर दिया एक बच्चे के बेहद प्यारे वीडियो ने. एकबार जो उसका वीडियो आप देखेंगे तो खुद-ब-खुद उसकी वजह समझ जाएंगे. वीडियो में एक टीचर एक छोटे से बच्चे को बेसबॉल सिखाने की कोशिश करता है. पहली बार जब वो स्टिक बॉल पर हिट करता है तो उसका शॉट सही नहीं था. स्टिक को सिर्फ और सिर्फ बॉल पर टच होना था, बस टीचर ने बड़े प्यार से बच्चे को आखें बॉल पर टिकाने को कह दिया. टीचर ने बच्चे से कहा “Eye on the ball”. बस इसी लाइन पर जबरदस्त खेल हो गया जिसने हंसा-हंसाकर पेट में दर्द करा दिया.

बॉल पर आंखे रखते देख ठहाकों से गूंज उठा हॉल

सोशल मीडिया यूज़र्स ने बच्चे की उस हरकत एकदम सही कहा जिसे करने से वो वायरल हो रहा है. कुछ ने उसे गुड लर्नर कहा. कुछ ने कहा जैसा इंस्ट्रक्शन वैसा ही तो फॉलो किया. दरअसल जैसे ही टीचर ने कहा कि “Eye on the ball” यानि आंखे बॉल पर रखो. मायने था की फोकस करो. लेकिन बच्चे ने एकदम शब्दश: वही कर दिया जो कहा गया था. जैसे ही अगले हिट के लिए कमांड मिली. बच्चा आगे बढ़ा बॉल की तरफ सिर झुकाया और सचमुच अपनी दोनों आंखे बॉल पर रख दी. और वही किया जो टीचर ने कहा यानि आंखें बॉल पर रखो…तो रख दी. बस इतना ही था वहां बच्चे की ट्रेनिंग देखने आए लोग ठहाका लगाने पर मजबूर हो गए. खुद टीचर ने प्यारे से बच्चे की मासूमियत देख हंसते-हंसते उसे गले लगा लिया.

