123 दिनों से हथकड़ी में बंधा था कपल, टॉयलेट भी जाते थे साथ, लॉक टूटते ही प्यार का हुआ ऐसा अंजाम

प्यार (Love Couple) में लोग अक्सर साथ जीने-मरने की कसमें खाते हैं. कई बार वे एक दूजे से पल भर के लिए भी जुदा न होने की बात कहते हैं, लेकिन जब वाकई ऐसा करना पड़े तो अंजाम क्या होगा? अगर ये जानना है तो हम आपको प्यार में डूबे एक ऐसे कपल की कहानी सुनाते हैं, जो एक साथ एक ही घर में 123 दिन तक इस तरह रहा (Handcuffed Together) कि सेकेंड भर के लिए भी एक-दूजे से दूर नहीं हुआ. आप सोचेंगे कि इनमें प्यार तो हद से ज्यादा बढ़ गया होगा, लेकिन जो हुआ वो जानने के लिए आप आगे की कहानी पढ़िए.



33 साल के एलेक्ज़ेंडर कंदले (Alexander Kudlay) और 29 साल की विक्टोरिया पुतोवितोवा ( Viktoria Pustovitova) ने प्यार को आजमाने के लिए एक-दूसरे को हथकड़ी से जोड़ लिया. यूक्रेन के खारकीव (Kharkiv, Ukraine) में उन्होंने एक ही फ्लैट में कुल 123 दिन (123 Days Together) साथ-साथ बिताए. इन दिनों में वे सेकेंड भर के लिए भी एक दूसरे से जुदा नहीं हुए, अब दोनों के हाथ में हथकड़ियां लगी थीं तो जाते भी कहां? उन्हें उम्मीद थी कि इस तरह साथ-साथ रहने से उनका रिश्ता मजबूत हो जाएगा और ब्रेक अप के बारे में वे सोचेंगे भी नहीं.



चाहा कुछ और, मिला कुछ और



करीब 3 महीने तक दिन-रात साथ बिताने के बाद इन्हें तमाम दिक्कतें महसूस हुईं. वे टॉयलेट भी साथ जाते थे और शॉपिंग भी. एक मेकअप कर रहा हो, तो दूसरा वहीं खड़ा रहता था. यहां तक कि एक को खाना बनाना है, तो दूसरे को वहां मजबूरी में रहना पड़ता था. उन्होंने सोचा था कि इस पीरियड के बाद वे सीधे शादी कर लेंगे. इंस्टाग्राम (Instagram) पर उन्होंने अपने फॉलोअर्स को पूरा अपडेट भी दिया. उन्होंने काफी एडजस्ट करने की कोशिश की, फिर भी उन्हें लगा कि इस सिचुएशन में एक फायदा है तो दो नुकसान. उन्हें झगड़े के बाद भी साथ रहना पड़ता था. उन्होंने कपड़े भी ऐसे सिलवाए, जिसमें ज़िप लगवाई गईं ताकि पहनने और उतारने में आसानी रहे. इतनी जद्दोज़हद के बाद भी उनकी ये स्टोरी काम नहीं आई.ये भी पढ़ें- दंगा-फसाद में जल रहा था शहर, इश्कजादों ने बीच सड़क पर ही शुरू कर दिया रोमांस, दुनिया रह गई हैरान



आखिरकार टूटी हथकड़ी और रिश्ता भी



एक-दूसरे से झल्लाए कपल ने अन्त में 19 मई को ये घोषणा कर दी कि वो अब एक साथ नहीं रह सकते (The couple broke up after removing the chain). हथकड़ी में साथ बंधे होने के दौरान विक्टोरिया, एलेक्ज़ेंडर के काम पर भी उनके साथ जाती थीं. उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी थी. विक्टोरिया ( Viktoria Pustovitova) को इस तरह के रिलेशनशिप से खासी परेशानी हो रही थी. आखिरकार उन दोनों में कीव के यूनिटी मॉन्यूमेंट (Unity monument) में जाकर अपना लॉक खुलवाया और अपनी राहें अलग कर लीं. अब वे कभी साथ नहीं रहना चाहते.



रिकॉर्ड ब्रेकर है कपल



भले ही एलेक्जेंडर और विक्टोरिया के रास्ते अलग हो गए हों लेकिन उन्होंने सबसे लंबे वक्त तक एक साथ हथकड़ी में बंधे हुए रहने का रिकॉर्ड बनाया है. उन्होंने सोचा था कि वो इससे मिलने वाले पैसे चैरिटी में लगाएंगे. उनकी हथकड़ियां यूक्रेनियन रिकॉर्ड्स के चीफ वाइटले ज़ोरिन की उपस्थिति में काटी गईं.