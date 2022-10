Video: खुद ही अपना हाथ काटकर फेंकता दिखा केकड़ा, नहीं देखी होगी जानवर की ऐसी हरकत

सोशल मीडिया केवल एंटरटेनमेंट या मस्ती का ही प्लेटफार्म नहीं. यहां बहुत सी ऐसी जानकारियां मिल जाती है, जिसके बारे में इंसान सोच भी नहीं सकता और हमेशा से अनजान रहा है. यहां सबसे ज्यादा जानवरों से जुड़े वीडियोज देखना पसंद किया जाता है लेकिन क्या हम हर जानवर के बारे में सारी जानकारी रखते हैं बेशक नहीं? तो चलिए केकड़े से जुड़े एक रोचक तथ्य से रूबरु हो जाइए.

ट्विटर के @OTerrifying पर शेयर वीडियो में दिखी केकड़े की अजीब हरकत. चलते चलते ज़ख्मी हाथ रास्ते का रोड़ा बना तो केकड़ा दूसरे हाथ से उसे उखाड़कर फेंकता दिखा तो लोग हैरान रह गए. कुछ यूजर्स के मुताबिक केकड़े अपने अंग दोबारा पैदा कर सकता है लिहाजा जो अंग खराब होने लगा या रुकावट बनने लगा, उसे वो उसे अलग कर देते हैं. वीडियो को 16 लाख से ज्यादा व्यूज़ मिलें.

दाहिना हाथ रास्ते का रोड़ा बना तो केकड़े ने उखाड़ फेंका

वायरल वीडियो में एक केकड़ा चलता हुआ दिखाई दे रहा है तभी कुछ ऐसा हुआ की केकड़े ने अपने बाएं हाथ से दाहिने हाथ को तोड़कर फेंका और आगे की तरफ बढ़ चला. इतना देखते ही लोग हैरान रह गए. कुछ पल के लिए हर कोई इस सोच में पड़ गया कि आखिर केकड़े ने ऐसा क्यों और कैसे कर लिया, अपने ही हाथ को शरीर से उखाड़कर उसने कैसे फेंक दिया, क्या उसे दर्द नहीं हुआ. लेकिन कुछ यूज़र्स ने अपनी जानकारी साझा कर बहुत से सवालों का जवाब दे दिया. दरअसल केकड़े में अपने अंगों को पुनर्जीवित करने की काबिलियत कुदरत ने बख्शी है. लिहाजा वो बेकार और रुकावट पैदा करने वाले अंगों को यूं ही उखाड़ फेंकते हैं.

Crab rips off its own arm pic.twitter.com/aJ8kx2cnjS

— OddIy Terrifying (@OTerrifying) October 24, 2022