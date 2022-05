कुत्ते ने फिर साबित की वफादारी, पानी में डूबते मालिक की आवाज़ सुनते ही दौड़कर लगा दी छलांग

ऐसे ही नहीं कहा जाता कि डॉग्स इंसानों के सबसे अच्छे दोस्त, सबसे वफादार साथी होते हैं. एक बार जिसे दिल में जगह दे दी उसके जान पर खेल जाने में भी पीछे नहीं रहते डॉग्स. यही वजह है कि कुत्ते इंसानों द्वारा पाले जाने वाले जानवरों में सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं.

एक बार फिर एक कुत्ते ने ये साबित कर दिया कि क्यों उसे सबसे वफादार जानवर क्यों माना जाता है. उनकी निष्ठा पर कभी कोई सवाल खड़ा नहीं किया जा सकता है. @TheFigen के ट्विटर पेज पर एक वीडियो शेयर किया गया जहां पानी में डूबते मालिक की आवाज़ सुनकर कहीं दूर बैठा डॉगी दौड़ता हुया आया और पानी में छलांग लगाकर मालिक को खींचकर बाहर निकाला.

डूबते शख्स को बचाने के लिए पानी में कूद गया डॉगी

बस एक बार उन्हें ये एहसास हो जाए कि उनके चहेतों की जान मुश्किल में है फिर तो वो जान की बाज़ी लगा देंगे. खुद की परवाह किए बगैर कुत्ते अपने मालिक की सेवा करना जानते हैं. ऐसा बस हम नहीं कह रहे हैं बल्कि न जाने कितनी ही बार कुत्तों ने इसे साबित किया है और बड़ी तादात में लोगों का ऐसा अनुभव भी और लोग मानते और जानते भी हैं. हाल ही में@TheFigen के ट्विटर पेज पर एक कुत्ते का जो वीडियो शेयर किया गया उसने एक बार साबित कर दिया कि आखिर कुत्ते ही इंसानों के सबसे पसंदीदा जानवरों और Pets की लिस्ट में सबसे अव्वल क्यों रहते हैं? जिस तरह से डॉगी ने एक डूबते शख्स को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाया वो काबिले तारीफ था. वीडियो देखने के बाद फिर से हर कोई कुत्ते की बहादुरी और निष्ठा का कायल हो गया. तभी तो वीडियो को एक दिन में ही डेढ़ लाख से ज्यादा व्यूज़ मिल गए. और 10 हजार लोगों ने इसे लाइक किया.

Dogs are the most loyal and best friends! 💕💕pic.twitter.com/x6ngLL3Fxi

— Figen (@TheFigen) May 11, 2022