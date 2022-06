शौकीन मिज़ाज कुत्ते के शौक भी हैं अजीब, सोते मालिक के हाथ से खुद को करवाने लगा प्यार

जानवरों को वैसे तो प्रकृति से सब मिल जाता है लेकिन जिन्हें एक बार इंसानों के साथ रहकर उन्ही के तरीके से प्यार, दुलार की आदत पड़ गई, फिर वो आसानी से नहीं छूटती. लत की तरह हो जाती है सी आदत, फिर तो वो हर हाल में अपनी मिज़ाजपुर्शी करवाकर ही मानते हैं. जैसे इस डॉगी को ही ले लीजिए जिसे अपनी पीठ सहलवाने की ऐसी लत लगी है कि मालिक का आराम भी उससे देखा नहीं जाता.

Wildlife viral series में आपको मिलवाएंगे ऐसे शौकीन मिज़ाज कुत्ते से, जिसे खुद को सहलाने और दुलार कराने का इतना ज़बरदस्त एडिक्शन है कि कि सो रहे मालिक के हाथ के नीचे खड़ा होकर खुद ही कराने लगा दुलार. @Laughs_4_All के ट्विटर पेज पर शेयर होते ही वीडियो वायरल हो गया. अब तक इसे 20 लाख से ज्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं.

कहते हैं शौक बड़ी चीज़ है

कुत्ते पालने वाले उनकी ज़रूरत, उनकी पसंद-नापसंद का खूब ख्याल रखते हैं. कभी-कभी तो हालत ये हो जाती है कि उनकी सहूलियत के चक्कर में अपनी नींद हराम हो जाती है. लेकिन जनाब डॉगी के शौक में कोई कमी नहीं आने पाती. इसी जीतीजागती मिसाल है सोशल मीडिया पर वायरल वो वीडियो जिसमें एक शख्स गहरी नींद में सोता दिखाई दे रहा है. लेकिन तभी एख डॉगी आता है और शख्स के हाथ को उठवाकर अपनी पीठपर करवा लेता है. फिर खुद ही अपनी पीठ हिला-हिलाकर सहलाने औऱ प्यार कराने का तरीका निकाल लेता है. दरअसल मालिक तो सोया था. और नींद से ज्यादा कुछ तो करता नहीं. लिहाज़ा कुत्ते का अंदाज़ वहीं था कि बस तुम अपने हाथ दे दो, बाकी तो मै खुद ही संभाल लूंगा.

You hold your hand out…and I’ll do the rest. pic.twitter.com/9TYr5luv2O

— Laughs 4 All (@Laughs_4_All) June 16, 2022