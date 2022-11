यात्री को भगवान मानने वाले ड्राइवर ने ऑटो में दी गजब की सुविधाएं, बिस्किट-पानी के साथ है खास व्यवस्था

कुछ लोगों के लिए उनका काम ही उनकी पूजा होता है. दुकान हो गया गाड़ी चला रहा है ग्राहक और पैसेंजर भगवान से कम नहीं होते.कुछ लोग ये बातें बोलते है लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ना सिर्फ इसे मानते हैं बल्कि अपने भगवान के लिए खास इंतजाम भी कर के रखते हैं. यकीन ना हो रहा हो तो बंगलुरू के राजेश की ऑटो की तस्वीरें आपको ज़रूर देखनी चाहिए जो इन दिनों वायरल हो रही है.

ट्विटर के Uttam Kashyap के पेज पर एक ऐसे ऑटो ड्राइवर के ऑटो की तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिसे देखकर आप चौंक भी जाएंगे और खुश भी हो जाएंगे. बेंगलुरु के ऑटो ड्राइवर राजेश ने अपने ऑटो में ऐसी किट लगा रखी है जिसमें यात्रियों की जरूरत की बहुत सी चीजें मौजूद हैं. जो ऑटो में बैठने वालों को एक सुखद अहसास देगी. ऑटो की तस्वीरें वायरल हो रही हैं.

कभी नहीं देखी होगी आपने राजेश की ऑटो जैसी सुविधा

बेंगलुरू में ऑटोरिक्शा यूनियन ने ऑटो सेवाएं प्रदान करने वाला मोबाइल ऐप ‘नम्मा यात्री’ लॉन्च किया है. जिसके तहत एक ड्राइवर ने अपने ऑटो में एख किट डटांग दिया है जिसमें कैंडी, बैंडेज, सेनेटाइजर, बिस्किट, कुछ किताबें और अन्य ज़रूरी चीज़े रखी हैं. ऑटो में ऐसी सुविधा देखने वाले हर यात्री ऐसी पहल से बेहद खुश हो जाते हैं. वायरल पोस्ट में ऑटो के अंदर की तस्वीर भी है जिसमें आप देख सकते हैं कि ऑटो में काफी सुविधाएं मौजूद हैं. बताया गया कि राजेश नाम का ड्राइवर यात्रियों की सुविधाओं का हमेशा ध्यान रखते हैं. इसी के तहत उन्होंने अपनी ऑटो में इतनी चीज़े रखी हैं.

Meet Rajesh an Auto owner in #Bengaluru.

He kept Sanitizers,Banded, Biscuits. water Bottle and some cofey Bites chocolate for his travellers.. He told me that customer is everything for him .. Kudos to Rajesh .. he made my Friday with his unconditional gesture . pic.twitter.com/40HwQSsY7H

