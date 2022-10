नवजात भाई को गोद में लेकर निहारते ही छलछला उठी बच्चे की आंखे, वीडियो देख भावनाओं पर नहीं कर पाएंगे काबू

भाई बहन हो, बहन बहन हो या फिर भाई भाई खुद से छोटे सिब्लिंग को पा कर बड़े भाई बहनों के मन में जो भावनाएं उमड़ती है, उसे उनके सिवा कोई महसूस नहीं कर सकता. क्योंकि ये रिश्ता बेहद अनमोल होता है. इसे शब्दों में बयां कर पाना किसी के लिए भी बेहद मुश्किल हो सकता है. कभी कभी ऐसा पल बेहद भावुक करने वाला भी हो जाता है. सोशल मीडिया पर एक ऐसे ही बच्चे का वीडियो जबरदस्त वायरल होने लगा जिसमें गोद में नवजात को पाकर उसकी आंखें छलछला गयीं.

ट्विटर के @TansuYegen पर शेयर एक वीडियो में मासूम बच्चे की भावनाएं देख आप रो पड़ेंगे. बच्चे ने जैसे ही अपनी गोद में नवजात भाई को उठाया वो भावुक हो गया. फिर एकटक उसे देखते हुए उसकी आंखें छलछला गईं. वो लगातार आंसू पोछता रहा, फिर कस के भाई को गले लगा लिया. दिल छू लेने वाले इस वीडियो को 1.60 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिले हैं.

Beautiful thing you will ever see today 😭😍

pic.twitter.com/JcLMa92FkJ

— Tansu YEĞEN (@TansuYegen) September 30, 2022