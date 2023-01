यहां झन्नाटेदार थप्पड़ लगाने पर मिलते हैं पॉइंट्स, ऐसे TV शो पर भड़के एक्सपर्ट; बोले- जानलेवा है ये खेल!

टीवी पर आपने न जाने कितनी ही तरह के खेल या शोज़ देखे होंगे. सबका मकसद लोगों को अपना हुनर दिखाने का मौका देना होता है. ताकि उन्हें एक प्लैटफॉर्म मिल सके और दुनिया को एक हुनरमंद. लेकिन क्या कभी है ऐसे टीवी शो के भी बारे में सुना है जहां एक दूसरे की जान जोखिम में डालकर लोगों की हार जीत का फैसला होता हो. एक ऐसे ही टीवी शो की वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर तहलका मचा रही है.

ट्विटर के @ChrisNowinski1 पर एक ऐसा वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें पूरी ताकत से सामने वाले को थप्पड़ मारने पर पॉइंट्स मिलते हैं. ये एक टीवी शो का हिस्सा है. जो बेहद खतरनाक भी हो सकता है. वीडियो को लेकर न्यूरोसाइंटिस्ट ने नाराजगी जताई और शो के क्रिएटर्स की इस सोच को शर्मनाक कहा. वीडियो को 1.80 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिले.

कभी देखी है झन्नाटेदार थप्पड़ की प्रतियोगिता

जिस टीवी शो की बात हो रही है उसका नियम यह है कि प्रतियोगियों को एक दूसरे को झन्नाटेदार थप्पड़ मारना होता है. जिसका थप्पड़ जितना तेज उसे मिलते हैं उतने ज्यादा पॉइंट. थप्पड़ से ही तय होती है प्रतियोगी की हार जीत. हालांकि इस खतरनाक खेल के भी कुछ नियम कायदे हैं जिन्हें मानना प्रतियोगियों के लिए अति आवश्यक है. नियम के अनुसार, प्रतियोगी को सामने वाले के आँखों से नीचे और ठुड्डी से ऊपर यानी बीचोबीच गाल पूरा हाथ खोलकर मारना होता है थप्पड़. और इस थप्पड़ के लगते ही चारो खाने चित हो जाते हैं विरोधी. थप्पड़ पड़ने के बाद सामने वाले व्यक्ति को खुद को संभालने के लिए 30 सेकंड मिलते हैं. और सम्भालते ही उससे खुद किसी और को थप्पड़ मारने का मौका मिल जाता है. इसमें जीत हार का फैसला थप्पड़ के असर के प्वाइंट्स के हिसाब से होता है.

This is so sad. Note the fencing posture with the first brain injury. He may never be the same. @danawhite & @TBSNetwork should be ashamed. Pure exploitation. What’s next, “Who can survive a stabbing”? pic.twitter.com/jTENpUmJDd

— Chris Nowinski, Ph.D. (@ChrisNowinski1) January 19, 2023