इंसान ना मिले तो स्टैच्यू की गोद में आराम फरमाने लगी बिल्ली, लिपट कर सोने का अलग होता है एहसास

कुछ तस्वीरें बिना कुछ कहे दिल तक पहुंच जाती है. उसमें छिपी ज़रूरत और भावना सीधे दिल तक पहुंचती है. बात अगर जानवरों की करें, तो वो भी प्यार और दुलार के इतने भूखे होते हैं कि उन्हें देखकर आप उनसे प्यार किए बिना नहीं रह पाएंगे. सोशल मीडिया पर वायरल एक ऐसा ही वीडियो है, जिसमें गले लगने और कलेजे में लिपटने की ज़रूरत में एक बिल्ली पत्थर के इंसानों की गोद में लेट गई.

ट्विटर पर बिल्ली के एक वीडियो ने दिल में प्यारा सा एहसास भर दिया. @buitengebieden के ट्विटर पेज पर पार्क के स्टैच्यू की गोद में जाकर लेट गई बिल्ली. और इस तरह लिपटती रही मानों सच में किसी इंसान की गोद में हो. पत्थर की मूर्ति में जान भले ना हो, लेकिन एहसास मात्र ने उस बिल्ली को सूकून से भर दिया. वीडियो को ट्विटर पर 40 लाख से ज्यादा व्यूज़ मिले.

बेजान मूर्तियों में भी सुकून खोज लेती है बिल्ली

इंसान हो या जानवर प्यार और दुलार की भाषा,और इसकी ज़रूरत सभी को होती है और सभी समझते भी हैं. आपने भी कई बार ये महसूस किया होगा, कि किसी के गले लग जाएं, किसी के सीने से लगकर सो जाएं. इंसान ही नहीं जानवर भी इस अहसास से अछूते नहीं हैं. अब वायरल वीडियो वाली बिल्ली को ही ले लीजिए. वो गार्डेन में बने एक स्टैच्यू की गोद में जाकर ऐसे लेट गई जैसे असल में किसी इंसान की गोद में लेटी हो. बाकायदा पूरी देह फैलाकर वो पत्थर की मूर्ति के बाहों के झूले में पड़ गई थी.

Sometimes you just need a hug.. pic.twitter.com/ZrUuuyM9SW

— Buitengebieden (@buitengebieden) June 20, 2022