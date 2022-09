लड़की ने 30 सेकेंड में बना दी ‘चीन की दीवार’, आर्टिस्ट की कला के कायल हो गए लोग

दुनिया में एक से एक कलाकार है और एक से एक कलाकारी भी है. जिसे देख एक बारगी अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है. हाथों से कुछ आर्टिस्ट ऐसा आर्ट वर्क बना डालते हैं जो अद्भुत होता है. लेकिन ऐसी अद्भुत कला को देख पाना आम नहीं होता. अपनी कला को कुछ कलाकार ऐसा जीवंत कर देते हैं जिसकी तारीफ करते नहीं थकेंगे आप. एक लड़की ने ऐसी ही कलाकारी का नमूना पेश किया और सोशल मीडिया पर छा गई.

ट्विटर के Art World पर शेयर एक वीडियो में लड़की की बेहतरीन कलाकारी देख लोग वाह-वाह कर उठे. 30 सेकेंड के वीडियो में लड़की ने ड्राइव वॉल आर्ट के ज़रिए ‘चीन की दीवार’ का हू-ब-हू एक प्लेन दीवार पर उकेर दिया. ज़बरदस्त आर्टवर्क देखकर लोग लड़की की तारीफ करते नहीं थक रहे.

लड़की की बेहतरीन आर्ट वर्क देख मंत्रमुग्ध हुए लोग

सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर होते ही वो लड़की छा गई है, जो अपने हाथों से व्हाइट सीमेंट या फिर पीओपी के जरिए एक ड्राई वॉल आर्ट बनाती नजर आई. असल में वो लड़की सफेद दीवार पर सफेद रंग से कुछ कलाकृतियाँ उकेर रही है. जिसे बनते हुए देख कर ही एहसास हो रहा है कि वो कितनी बेहतरीन आर्टिस्ट हैं. दरअसल ये लड़की चीन की उस दीवार का निर्माण एक छोटी सी दीवार पर कर रही है जो इतनी बड़ी है की उसके बारे में कहते हैं की चांद से भी चीन की दीवार का दीदार किया जा सकता है. उसे बनाते हुए लड़की तल्लीनता से अपने आर्ट वर्क को कंप्लीट करने में लगी हुई नज़र आई.

How beautiful is this artwork 💛 pic.twitter.com/PQlrgAPj3F

— Art World (@Artsandcultr) September 2, 2022