VIDEO: कुदरत के अन्याय का बच्ची ने दिया मुंहतोड़ जवाब, हौसले के दम पर एक पैरों से करती दिखी स्केटिंग

कुदरत चाहे कितनी भी कठोर क्यों न हो जाए, किसी के साथ कितना ही अन्याय क्यों ना कर दे अगर आप में हौसला और हिम्मत है तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता. अपनी मजबूरी को अपनी ताकत बनाकर मजबूती से खड़े होने वालों को वो मकाम हासिल हो जाता है जिसकी चमक दुनिया देखे. कम उम्र में एक बच्ची ने इन बातों को सच कर दिखाया एक पैरों से जब उसने स्केटिंग शुरू की तो देखने वाले उसे सलाम करने को मजबूर हो गए.

ट्विटर पेज @GoodNewsCorres1 पर शेयर वीडियो में एक पैरों से स्केटिंग करती लड़की ने सबका दिल जीत लिया. बच्ची ने अपनी जज़्बे और हिम्मत के बल पर माइली ट्रेजो स्केटिंग की अर्जेंटीना राष्ट्रीय चैंपियन भी हैं. लोग बच्ची की हिम्मत को सलाम कर रहे हैं.

दिव्यांग होकर हिम्मत और हौसले की मिसाल बनी बच्ची

जो लोग जीवन की छोटी छोटी परेशानियों और उतार-चढ़ाव और कमियों को अपनी सफलता की राह का रोड़ा समझते हैं. हर परेशानी में आंसू बहाने लगते हैं उन लोगों के लिए ये बच्ची मिसाल है जिसने एक पैरों के बल पर स्केटिंग कर लोगों को चौंका दिया. नन्ही उम्र में बच्ची ने एक पैर गंवा दिया. लेकिन हिम्मत हारकर बैठने की बजाय कुछ कर दिखाने का सपना बुना और स्केटिंग की दुनिया में नेशनल चैंपियन बनी. जी हां, माइली ट्रेजो नाम की बच्ची स्केटिंग में अर्जेंटीना की नेशनल राष्ट्रीय चैंपियन हैं. उसे स्केटिंग करते हुए देखना किसी खूबसूरत सपने से कम नहीं है. ये बच्ची बेशक हर मजबूर और मज़लूम के लिए प्रेरणा बन सकती है.

Nothing is impossible.

Mily Trejo is the Argentine National Champion of adaptive skating.

Mom’s hug at the end 😭.

