नन्हीं उम्र में कमाल की टैलेंटेड है बच्ची, हुनर देख पीएम भी हो गए भाव विभोर, लोगों ने कहा- ‘पैदायशी प्रतिभा’

नन्ही उम्र में भी बड़े कमाल कर दिखाने का जज्बा और हुनर जिनमें होता है. उसे भगवान का तोहफा कहा जाए तो कम नहीं होगा. जिस उम्र में बच्चे खाना पीना और खेलना कूदना सीखते हैं उस उम्र में एक बच्ची इतनी प्रतिभाशाली है कि देखने वाले बस उसे देखते ही रह जाएंगे. वायरल वीडियो में एक नन्हीं बच्ची पियानो पर माँ की आवाज के साथ ऐसी जुगलबंदी करती है कि आप भी हैरान हो जाएंगे. ऐसा हुनर सालों की साधना के बाद भी कम ही को नसीब हो पाता है.

प्रतिभा कभी उम्र की मोहताज नहीं होती इसे सच कर दिखाया उस नन्ही बच्ची ने. जिसका वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. वायरल वीडियो को पीएम मोदी ने भी रिट्वीट किया और पियानो बजाती बच्ची की जमकर तारीफ की. वीडियो को @anantkkumar के ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया गया.

नन्ही उम्र में बड़े हुनर से बच्ची ने किया प्रभावित

वायरल वीडियो में एक नन्ही सी बच्ची पियानो के सामने बैठी है और जैसे ही बगल से एक महिला यानी संभवतः उनकी माँ की गाने की आवाज आती है, उसे सुनने के तुरंत बाद बच्ची उस गाने की धुन को पियानो पर खुद से बजाती हैं. यह महज संयोग नहीं था कि बच्ची ने सटीक धुन निकाली थी. क्योंकि उसने गाने की कई लाइनों के बाद ऐसा ही किया और हर बार उसने गाने की हूबहू धुन पियानो से बजायी. बच्ची का नाम शालमली बताया जा रहा है. वीडियो में कई बार वो गानों के अलग-अलग बोल की धुन पियानो पर बजाती हैं और उसके बाद माँ के गाने में सुर के साथ सुर भी मिलाती सुनी जा सकती है. वो बच्ची जितनी प्यारी है उतनी ही प्यारी है उसकी आवाज़.

