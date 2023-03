Viral Video: बच्ची ने दिखाई कमाल की जादुई ट्रिक, झट से गायब कर दिया बच्चा, फिर हुआ कुछ ऐसा कि....

बचपन से लेकर बड़े होने तक आपने ना जाने कितने ही मैजिकल शोज़ देखे होंगे. कभी टीवी पर, कभी सामने तो कभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मैजिक की ना जाने कितनी ही ऐसी ट्रिक देखी होंगी जिसके ज़रिए जादू करने वाला ऐसा जादू कर जाता है जो आपको चकित कर देता है. एक से एक ट्रिक करके आंखों को धोखा देने का काम करते हैं. जिसमें हाथ की सफाई बेहद कमाल की है. कुछ ऐसे ही तर्ज पर एक बच्ची ने ऐसी ट्रिक दिखआई जो आपका दिल जीत लेगी.

ट्विटर के @TheFigen_ पर ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जहां नन्हीं बच्ची कमाल की मैजिकल ट्रिक दिखाती है. इस दौरान परदे के पीछे से गायब करने के लिए उसने अपने छोटे भाई को चुना. और झट से उसे गायब भी कर दिया. लेकिन अगले ही पल भाई की छोटी सी गलती ने सारा काम बिगाड़ दिया. वीडियो देख हंस पड़ेंगे आप. वीडियो को 6 लाख से ज्यादा व्यूज़ मिले हैं.

When the trick doesn’t turn out as you expected. ❤️ pic.twitter.com/tU95x4WlTQ

— The Figen (@TheFigen_) February 27, 2023