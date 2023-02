हिरण के सिर पर दिखा दूसरे साथी का सिर, लोग बोले- लड़ाई में जीत का सबूत, रोंगटे खड़े करने वाला है वीडियो

सोशल मीडिया पर वाइल्डलाइफ से जुड़े ऐसे तमाम वीडियो देखे होंगे. जो या तो आपको हैरान कर देंगे. या फिर चेहरे पर मुस्कान ला देंगे. कभी जानवरों के संघर्ष रोंगटे खड़े कर देते हैं तो कभी उनकी हरकतें इतनी ज़बरदस्त होती हैं कि देखने वाला पल में अपनी सारी थकान भूल जाएगा. लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर वाइल्ड लाइफ का एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे. एक ही प्रजाति के दो जानवरों ने आपस में ऐसी जंग लड़ी किसका सबूत जीतने वाला जानवर सिर पर लेकर घूमता नजर आया.

ट्विटर के @JustTerrifying पर शेयर एक वीडियो में बारहसिंघे के सिर पर दो दो सिर देखकर लोग चौंक गए. दोनों सिर आमने सामने की मुद्रा में थे. वीडियो के कैप्शन के मुताबिक, हिरण के सिर पर मौजूद दूसरा सिर उसकी जीत का प्रतीक था. जो उसने दूसरे हिरण से जंग के दौरान उसे मारकर हासिल किया है. वीडियो को 72 लाख से ज्यादा व्यूज मिले हैं.

Deer gets into fight and it’s pretty clear who won… pic.twitter.com/oqyYRbGc1K

— Terrifying Nature (@JustTerrifying) February 24, 2023