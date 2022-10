पेंटिंग के शौक ने बच्चे को बनाया करोड़पति कलाकार, 10 साल की उम्र में अपनी कमाई से डोनेट किए ₹2.50 करोड़

हिंदुस्तान में कहावत है ‘पूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं’. इस कहावत को सच कर दिखाया एक बच्चे ने. एक बच्चे को 4 साल की उम्र में पेंटिंग करने का चस्का चढ़ा और इंटरनेट के जरिए उसने बड़े बड़े पेंटर्स को फॉलो करना शुरू किया. 10 साल की उम्र तक आते आते उसकी बनाई पेंटिग्स करोड़ों में बिकने लगी है.

अमेरिका की रहने वाले 10 साल के बच्चे ने ऐसी पेंटिंग बनाई मुझसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने करीब 2 करोड़ रुपए में खरीद लिया. आंद्रेस वेलेंसिया को 4 साल की उम्र से पेंटिंग का शौक शुरू हुआ था. जिसे मां बाप का सपोर्ट मिला और वो करोड़पति पेंटर बन गए. अब उनकी बनाई पेंटिंग बड़े बड़े आर्ट गैलरीज़ में लगाई जाती है.

करोड़पति बन गया 10 साल का लड़का

फोर्थ ग्रेड में पढ़ने वाले आंद्रेस वेलेंसिया की पेंटिंग्स को लिटिल पिकासो का नाम दिया जा रहा है. वेलेंसिया की बनाई पेंटिग्स अब बड़े बड़े आर्ट गैलरी का हिस्सा बनती है. जिसे देखने बड़े सेलिब्रिटीज़ आते हैं. और उनकी पेंटिग्स को बेहद पसंद करते हैं. न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक वेलेंसिया की एक पेंटिंग हांगकांग में फिलिप्स डे प्यूरी में 1.3 करोड़ रुपए में बिकी वहीं एक और पेंटिंग ₹1.88 करोड़ में इटली में बिकी थी. 10 साल की नन्हीं उम्र में ही आंद्रेस कई नामी आर्ट गैलरीज़ के फेमस आर्टिस्ट में शामिल हो चुके हैं. उनकी पॉपुलैरिटी और टैलेंट का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके आर्ट वर्क के बारे में The Miami Herald , The New York Post Forbes the times of London में उनपर आर्टिकल्स लिखे गए, ABC के World News tonight में भी शामिल हुए. इतना ही नहीं आंद्रेस ने अपनी कमाई से करीब ₹2 करोड़ एक एड्स ट्रस्ट को दान भी किए थे.

नन्हें कलाकार के हो गए हैं कई कद्रदान, बड़ी-बड़ी आर्ट गैलरीज़ में लगते हैं आर्टवर्क

करोड़ों में बिकती है बच्चे की बनाई तस्वीर

आंद्रेस जब मात्र 4 साल के थे तभी वो अपने पिता के क्लाइंट आर्टिस्ट ‘रेटिना’ की पेंटिग्स की कॉपी किया करते थे. जिसे देख माता पिता ने उन्हें आर्ट वर्क के लिए प्रोत्साहित किया ‘चेस’ नाम के शख्स ने उन्हें बच्चे की प्रतिभा को प्लेटफॉर्म देने का सुझाव दिया. जिसके बाद ‘चेस’ ने आर्ट मियामी के फेमस डायरेक्टर ‘निक कॉर्निलॉफ’ से आंद्रेस के बारे में जिक्र किया. लेकिन सब थोड़े सशंकित जरूर थे. लेकिन फिर बिना उम्र का जिक्र किए आंद्रेस की पेंटिग्स को आर्ट गैलरी में लगा दिया गया और जब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने पेंटिंग की जमकर तारीफ की और कुछ ने पेंटिग्स खरीद ली तब बताया गया कि वो पेंटिंग 10 साल के एक बच्चे की बनाई हुई है वो भी तब जब वो मात्र 8 साल का था. 10 साल के आंद्रेस की पॉपुलैरिटी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हाल ही में एक फेमस सिंगर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर उनकी पेंटिंग को शेयर किया.

Tags: Ajab Gajab news, Artist, Khabre jara hatke